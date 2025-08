In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Laura Meriano, talento emergente del canottaggio italiano e simbolo di determinazione e passione senza confini. Chi è Laura Meriano? Bresciana classe 1999, cresciuta nella Società Canottieri Garda Salò e oggi atleta dei Carabinieri. Dieci volte campionessa italiana, plurimedagliata ai Mondiali Under 19 e Under 23. Il 2025 è iniziato alla grande: – Argento nel due senza agli Europei di Plovdiv, insieme ad Alice Codato – Bronzo nell’otto agli Europei – Prima storica vittoria azzurra nel due senza femminile in Coppa del Mondo, sempre con Alice Codato Ora l’obiettivo è uno solo: Mondiali di Shanghai, dal 21 al 28 settembre 2025. Una chiacchierata intensa tra passione, sacrifici e sogni di gloria a cinque cerchi Riprese realizzate al Fantini Club, epicentro dello sport estivo italiano. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Focus Summer dedicate ai protagonisti dello sport italiano! #Canottaggio #FocusSummer #LauraMeriano #FantiniClub #AliceLiverani #Shanghai2025 #EuropeiCanottaggio #TeamItalia #Carabinieri #CampioneItaliano #RoadToShanghai #RowingItaly #SportEstivo #Azzurri