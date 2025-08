Canoa slalom, tre argenti per l’Italia nel K1 individuale agli Europei J/U23

A Solkan, in Slovenia, l’Italia conquista altre tre medaglie d’argento agli Europei J/U23 di canoa slalom: nel K1 individuale centrano la piazza d’onore Lucia Pistoni (U23 femminile), Gabriele Grimandi (U23 maschile) e Daniele Romano (Junior maschile).

Nel K1 Under 23 femminile Lucia Pistoni (GS Marina Militare) completa le proprie fatiche in 99.29 e viene battuta soltanto dalla slovena Eva Alina Hocevar, che si impone con il tempo di 97.44, mentre completa il podio la ceca Lucie Nesnidalova, terza in 99.54. Eliminate in semifinale le altre due azzurrine al via, ovvero Milena Marini (Polisportiva Montereale) e Caterina Pignat (Ivrea CC).

Nel K1 Under 23 maschile a sorpresa è Gabriele Grimandi (CC Bologna) ad issarsi fino alla piazza d’onore, grazie al crono di 89.99: l’azzurrino viene preceduto dal transalpino Martin Cornu, alla medaglia d’oro in 87.46, mentre sale sul terzo gradino del podio il tedesco Enrico Dietz in 90.93. Si classifica quinto, invece, l’attesissimo Xabier Ferrazzi (Carabinieri), con 91.35, infine era stato eliminato in semifinale Michele Pistoni (Marina Militare).

Nel K1 Junior maschile Daniele Romano (CC Brescia), dopo aver centrato la finale grazie al 12° ed ultimo posto utile in semifinale, evitando l’eliminazione per 0.11, sfiora il successo, fermandosi a 0.20 dall’oro: l’azzurrino è secondo in 89.46, alle spalle dell’iberico Faust Clotet Juanmarti, vittorioso in 89.26, mentre la medaglia di bronzo viene vinta dal ceco Michal Kopecek in 89.79. Escluso in semifinale, invece, Nicola Pistoni (Ivrea CC).