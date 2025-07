Canoa slalom, l’Italia conquista tre medaglie nelle gare a squadre degli Europei J/U23

L’Italia conquista tre medaglie nelle gare a squadre degli Europei J/U23 di canoa slalom, scattati a Solkan, in Slovenia: piazza d’onore per gli azzurrini del C1 Junior maschile, gradino più basso del podio per le ragazze del K1 Under 23 femminile ed i giovani del C1 Under 23 maschile.

Nel C1 Junior maschile gli azzurrini Riccardo Pontarollo, Dennis Fina e Lars Aaron Senoner centrano la piazza d’onore con il crono di 99.56, battuti soltanto dalla Francia, che si aggiudica l’oro in 97.26, mentre completa il podio la Germania, terza con il tempo di 99.67.

Nel C1 Under 23 maschile l’Italia di Elio Maiutto, Martino Barzon e Marino Spagnol si classifica al terzo posto con il tempo di 96.57, mentre il titolo continentale di categoria va alla Francia, vittoriosa in 92.29, che precede la Polonia, al secondo posto in 96.45.

Nel K1 Under 23 femminile l’Italia centra il gradino più basso del podio: le azzurrine Lucia Pistoni, Caterina Pignat e Milena Marini chiudono al terzo posto con il crono di 102.38, precedute soltanto dalla Cechia, alla medaglia d’oro in 99.44, e dalla Germania, d’argento in 101.48.

Nel K1 Junior maschile gli azzurrini Daniele Romano, Nicola Pistoni e Brando Belot de la Hunaudaye si classifica al quinto posto con il tempo di 97.96 nella gara in cui il titolo va alla Germania, prima in 92.49, che precede la Francia, seconda in 94.29, e la Cechia, terza in 95.75.

Nel C1 Under 23 femminile Elena Borghi, Vittoria Cuignon ed Elena Micozzi chiudono al settimo posto con il tempo di 113.50, mentre il titolo continentale di categoria va alla Cechia, d’oro in 105.41, davanti alla Germania, d’argento in 107.79, ed alla Francia, di bronzo in 107.83.

Nel K1 Under 23 maschile l’Italia di Xabier Ferrazzi, Michele Pistoni e Gabriele Grimandi termina ottava con il crono di 91.99, mentre la medaglia d’oro va alla Germania in 88.14, davanti alla Francia, alla piazza d’onore in 88.74, ed alla Gran Bretagna, sul gradino più basso del podio in 90.77.

Nel K1 Junior femminile le azzurrine Isabel Lovato, Annika Zoe Senoner e Sara Furlan si classificano ottave in 121.20, mentre la Ceca conquista la medaglia d’oro in 107.33, andando a precedere la Spagna, d’argento in 111.03, e la Germania, di bronzo in 111.85.