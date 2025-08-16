Flag football femminile, Italia sconfitta dagli Stati Uniti nei quarti di finale dei World Games

L’impresa sulla carta era ardua, e sul campo si è rivelato un ostacolo insormontabile per le azzurre del flag football, che nei quarti di finale del torneo femminile dei World Games 2025 cedono agli Stati Uniti, ancora imbattuti dopo aver chiuso la prima fase a punteggio pieno, che superano l’Italia con lo score di 33-12.

Le azzurre dopo aver perso tutti i match della prima fase, lotteranno ora per il quinto posto finale, mentre le statunitensi si candidano ad una medaglia dopo la prova di forza messa in campo contro l’Italia, con il punteggio che all’intervallo recitava 27-0 per le statunitensi.

Nella seconda frazione, poi, gli USA allungano fino al 33-0, poi negli ultimi 10′ di gara, purtroppo a punteggio ormai compromesso, viene fuori l’orgoglio delle azzurre, che realizzano due touchdown, il primo di Alice Fimiani su lancio di Maria Carolina Sgroi, ed il secondo della stessa Sgroi, su lancio di Margherita Germinetti.