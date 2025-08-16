World Games
Bocce, Andrea Chiapello è argento nel tiro di precisione della pétanque. Mattoussi vince tra le donne ai World Games
Arriva una medaglia d’argento per l’Italia dalle finali odierne delle bocce ai World Games 2025: nel tiro di precisione maschile della pétanque l’azzurro Andrea Chiapello cede nell’ultimo atto al rappresentante del Benin, Marcel Gbetable, che conquista il titolo.
Nella finale per l’oro del tiro di precisione maschile della pétanque l’italiano Andrea Chiapello cede il passo al termine di una sfida serratissima, che pure lo aveva visto a lungo in testa, al rappresentante del Benin, Marcel Gbetable, che alla fine si impone con lo score di 29-25. Nella sfida per il terzo posto, invece, il bronzo va al thailandese Ratchata Khamdee, il quale supera nettamente il tunisino Mohamed Khaled Bougriba, sconfitto per 44-32.
Nel tiro di precisione femminile della pétanque, invece, il titolo va alla tunisina Mouna Beji Ep Mattoussi, che nell’ultimo atto piega la resistenza della cinese Yan Linlin, sconfitta con il punteggio di 35-31. Nella finale per il bronzo, invece, a spuntarla è la thailandese Nantawan Fueangsanit, la quale regola la transalpina Sandrine Poinsot, battuta con lo score di 28-23.