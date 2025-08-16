Calendario World Games 2025 oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 16 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, l’undicesima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 19 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva, nell’aerobica, nella canoa polo, nell’inline freestyle e nel tiro con l’arco, ed 1 nel flying disc, nei droni e nel cheerleading.

L’Italia sarà protagonista con quattro coppie nella staffetta speed dell’arrampicata sportiva, mentre ci sarà almeno una medaglia d’argento, nella peggiore delle ipotesi, dalle bocce. Grandi speranze riposte nell’arco nudo del tiro di campagna, con due azzurri in semifinale, nell’aerobica, e nella canoa polo, con entrambe le Nazionali azzurre giunte al penultimo atto.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Sabato 16 agosto

02:30 Flag football femminile – Quarti di finale (ITALIA-Stati Uniti)

02:30 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Finale per il bronzo

03:15 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Finale per il bronzo

03:30 Inline freestyle – Speed slalom femminile – Qualificazioni (AROSIO Matilde)

03:45 Motonautica – Motosurf maschile – Semifinali

04:00 Arrampicata sportiva – Speed staffetta maschile – Qualificazioni (ITALIA 1, ITALIA 2)

04:10 Inline freestyle – Speed slalom femminile – Finale

04:15 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Qualificazioni (GAMBA Natalie)

04:15 Motonautica – Motosurf femminile – Semifinali

04:43 Arrampicata sportiva – Speed staffetta femminile – Qualificazioni (ITALIA 1, ITALIA 2)

05:05 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Finale per l’oro (CHIAPELLO Andrea)

05:25 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Semifinali

05:40 Arrampicata sportiva – Speed staffetta maschile – Finale

05:40 Arrampicata sportiva – Speed staffetta femminile – Finale

05:50 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Finale per l’oro

05:50 Inline freestyle – Speed slalom maschile – Qualificazioni

06:00 Softball femminile – Semifinali

06:15 Cheerleading – Pom a coppie – Semifinali Round 2

06:20 Canoa polo femminile – Semifinali (ITALIA-Germania)

06:30 Inline freestyle – Speed slalom maschile – Finale

07:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Semifinali (NOZIGLIA Cinzia)

07:30 Powerlifting – Pesi leggeri equipped maschili – Finale

07:30 Powerlifting – Pesi leggeri equipped femminili- Finale

07:30 Racquetball – Doppio misto – Semifinali

07:35 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Finale per il bronzo

07:45 Aerobica – Danza a squadre miste – Qualificazioni (ITALIA)

07:50 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Finale per l’oro

08:00 Break dance – B-Girls – Round robin (B-Girl ANTI [Antilai Sandrini], B-Girl ALESSANDRINA [Alessandra Chillemi])

08:20 Canoa polo maschile – Semifinali (ITALIA-Danimarca)

08:30 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Semifinali (BARBIERI Simone)

08:30 Aerobica – Trio misto – Qualificazioni (ITALIA)

08:30 Beach Korfball misto – Preliminari

09:00 Flag football femminile – Semifinali

09:05 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Finale per il bronzo

09:20 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Finale per l’oro

09:30 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Preliminari (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)

09:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Finale per il bronzo

11:00 Break dance – B-Boys – Round robin

11:00 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Semifinali

11:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Finale per l’oro

11:30 Beach Korfball misto – Quarti di finale

11:30 Powerlifting – Pesi medi equipped maschili – Finale

11:30 Powerlifting – Pesi medi equipped femminili- Finale

11:45 Cheerleading – Pom a coppie – Finale

12:00 Canoa polo femminile – Finale per il bronzo

12:00 Racquetball – Singolare maschile – Finale per il bronzo

12:01 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Quarti di finale

12:40 Canoa polo maschile – Finale per il bronzo

13:00 Racquetball – Singolare femminile – Finale per il bronzo

13:11 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Semifinali

13:15 Aerobica – Danza a squadre miste – Finale

13:20 Canoa polo femminile – Finale per l’oro

13:40 Aerobica – Trio misto – Finale

14:00 Racquetball – Doppio misto – Finale per il bronzo

14:00 Canoa polo maschile – Finale per l’oro

14:10 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Finale

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.