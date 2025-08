Canoa, le specialità dei World Games 2025 e tutti gli italiani qualificati. Azzurri assenti nel dragon boat

La canoa sarà protagonista ai World Games 2025 con 3 discipline, ovvero dragon boat, canoa maratona e canoa polo. L’Italia sarà rappresentata dalle due squadre di canoa polo, composte da 8 elementi ciascuna, ed in tutte le 4 specialità della canoa maratona, nelle quali si cimenteranno due azzurri, mentre sarà assente nel dragon boat.

La canoa polo è uno sport di squadra dinamico che si disputa in acque libere o in piscina, e combina abilità di pagaiata e di gestione della palla in un gioco di squadra e di contatto. Due squadre formate da cinque persone, sedute in kayak, si sfidano con lo scopo segnare più gol dell’avversario, con le reti posizionate a 2 metri sopra il livello dell’acqua. Ogni partita si disputa in due tempi da 10 minuti e la squadra che segna più gol vince la partita.

Nella canoa maratona gli atleti pagaiano in un kayak monoposto (K1) su due distanze (long distance e short distance), ed è uno sport che intrattiene gli spettatori combinando abilità di pagaiata in acque piatte con una corsa ad ostacoli, nella quale gli atleti devono trasportare la propria imbarcazione, ed i percorsi si snodano in giri con diversi ostacoli (artificiali o reali).

Il dragon boat è stato una disciplina ad inviti ai World Games per tre volte ed è stato incluso a pieno titolo per la prima volta a Chengdu 2025. Di origine cinese, questa disciplina utilizza imbarcazioni uniche, decorate con elementi di drago (testa, coda, squame), ed i canoisti siedono rivolti in avanti su entrambi i lati, ognuno con una pagaia. Ai World Games ci sono 6 specialità: le gare si svolgono su 3 distanze (200, 500 e 2000 metri), con equipaggi di 8 o 10 atleti che possono essere misti.

ITALIANI QUALIFICATI AI WORLD GAMES 2025

Canoa Maratona

K1 long distance e short distance maschile: Andrea Dal Bianco

K1 long distance e short distance femminile: Susanna Cicali

Canoa Polo

Squadra maschile: Andrea Bertelloni, Jan Erik Haack, Gianmarco Emanuele, Andrea Silvio Costagliola, Fabrizio Massa, Giuseppe Ruggiero, Alessandro Schiano Di Cola, Tommaso Gaetano Lampò

Squadra femminile: Roberta Elsa Catania, Flavia Landolina, Silvia Cogoni, Claudia Fanni, Maddalena Lago, Veronica Mazzanti, Chiara Trevisan, Giorgia Damonte