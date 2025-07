Canoa velocità, cinque medaglie per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali J/U23

Si chiudono a Montemor-o-Velho, in Portogallo, i Mondiali J/U23 2025 di canoa velocità: nella quinta ed ultima giornata l’Italia arricchisce ulteriormente il proprio bottino di podi, conquistando altre cinque medaglie dopo le otto delle giornate precedenti. Gli azzurrini sono secondi nel medagliere generale, ma primi tra gli under 23 e quarti nella categoria junior.

Nella staffetta K1 5000 junior mista Leonardo Candela (Idroscalo Club) e Sofia Zucca (Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro) centrano il titolo iridato di categoria con il crono di 21:53.84, davanti agli ungheresi Borda e Lesko, d’argento in 22:16.01, ed ai cechi Sindel e Janotova, di bronzo in 22:16.45.

Nel K1 200 junior femminile Sofia Zucca (Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro) conquista la medaglia d’oro con il tempo di 43.30, andando a precedere sul traguardo l’ucraina Kseniia Tsompel, seconda in 44.11, e l’ungherese Anna Meszaros, terza in 44.47.

Nel K1 200 under 23 femminile Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), già oro sui 1000 e bronzo sui 500, completa il proprio set di medaglie centrando l’argento con il crono di 42.46, venendo battuta dalla canadese Toshka Besharah, vittoriosa in 41.76, mentre completa il podio l’ungherese Dorina Decsi, terza in 42.73.

Nel K2 500 under 23 maschile Francesco Lanciotti e Nicolò Volo (Fiamme Gialle) chiudono alla piazza d’onore con il tempo di 1:34.01, preceduti soltanto dai portoghesi Gonçalves/Casinha, d’oro in 1:33.12, mentre il bronzo va agli sloveni Manfreda/Pikon, terzi in 1:34.13.

Nella staffetta C1 5000 under 23 mista Marco Tontodonati (Aeronautica Militare) ed Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) salgono sul gradino più basso del podio con il tempo di 24:08.00, chiudendo alle spalle degli ungheresi Uhrin e Zagyvai, vittoriosi in 23:51.88, e degli uzbeki Kamilov e Sherzodova, d’argento.