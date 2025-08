Calcio: svolta epocale, gli arbitri spiegheranno al microfono le decisioni al VAR

La Serie A 2025-2026 che inizierà fra qualche settimana porterà con sé una rivoluzione in primis per la classe arbitrale e a cascata anche per giocatori, allenatori e tifosi. Secondo quanto affermato dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi infatti, i direttori di gara delle partite di Serie A (e di Serie B) spiegheranno al microfono le decisioni prese al VAR, così come avvenuto nell’ultimo Mondiale per Club.

“La grande novità della prossima stagione – afferma il dirigente toscano – sarà l’announcement in campo. L’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var”. “Ci prepareremo a fondo: soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo – aggiunge – un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione”.