In questa nuova intervista per il format Focus edizione Summer al Fantini Club Di Cervia Milano Marittima, Christian Bobo Vieri racconta la sua Bobo Summer Cup e parla di: Il calcio negli Stati Uniti e la finale del mondiale a squadre; ️La partita che vorrebbe vedere; ⚽ Cosa pensa del calcio mercato alla vigilia del mese di agosto; Cosa gli manca del calcio e cosa non gli manca; … e tanto tanto altro, in un’intervista emozionale che trova Bobo Vieri raccontare chi è in realtà il grande calciatore che tutti conosciamo. ️ Conduce Alice Liverani Non dimenticare di seguire il canale per tutti gli aggiornamenti sul format Focus. #BoboVieri #SummerCup2025 #CalcioUSA #FinaleMondialeClub #Calciomercato #IntervistaVieri #BoboTV #PassioneCalcio #VitaDaBomber #NostalgiaDelCalcio #MercatoEstivo #VieriParlaChiaro #CalcioEmozione