Biathlon, Johannes e Tarjei Bø star del mercato TV! Saranno a Milano Cortina 2026, ma con chi e in che ruolo?

I fratelli Bø, sorprendentemente ritiratisi dall’attività agonistica al termine della stagione, si stanno godendo i privilegi del post-carriera. Quel genere di privilegi che può toccare solamente agli atleti che, nell’arco della loro esperienza sulle piste, hanno saputo marcatamente spiccare rispetto alla massa. Al riguardo, pare che Johannes e Tarjei siano gli oggetti del desiderio delle televisioni norvegesi.

Almeno, questo è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal più anziano dei due alla testata Dagbladet. Proprio Tarjei appare estremamente entusiasta della possibilità di lavorare in TV. Viceversa, Johannes fa più il misterioso, dando l’impressione che qualcosa di grosso possa bollire in pentola.

“Abbiamo parlato con svariati canali televisivi in merito alla possibilità di essere a Milano Cortina 2026 e abbiamo ricevuto diverse proposte. Sia dalla Norvegia che dall’estero. Mi sembra chiaro quale possa essere il nostro contributo. Abbiamo praticato biathlon per anni ad altissimo livello. Sappiamo entrambi cosa vuol dire prepararsi ai Giochi olimpici e sappiamo cosa passa per la testa di un atleta nel giorno della gara a Cinque cerchi” ha detto il trentasettenne scandinavo

“Sia io che Tarjei vogliamo partecipare ai Giochi Olimpici 2026” – gli ha fatto eco Johannes – “Chiaramente non come atleti, ma dall’altra parte della barricata. Abbiamo fatto e faremo diversi incontri al riguardo. Spero che l’opportunità si concretizzi. Se posso essere più specifico? No, perché non c’è niente di più da dire in questo momento”.

Nel frattempo, il 31 agosto, entrambi saranno impegnati nel City-Biathlon, kermesse che si disputerà a Dresda, in Germania. Parteciperanno alla “gara delle leggende”. Incalzato sul tema di un possibile ritorno all’attività agonistica, Johannes (che teoricamente è qualificato di diritto alla Sprint dei Mondiali di Otepää 2027) ha risposto “di essere ancora innamorato del biathlon. Dal punto di vista della motivazione, ho chiuso, ma la passione è rimasta inalterata e non ho nessuna intenzione di abbandonarlo“.

Vedremo cosa accadrà. Di sicuro, avere a disposizione i fratelli Bø potrebbe generare possibilità infinite sul piano mediatico. Per esempio una trasmissione dedicata da loro condotta, oppure si potrebbe affidargli un ruolo da inviati/guastafeste sui campi di gara. I format sono innumerevoli, è sufficiente trovare il giusto autore, con fantasia e spirito di iniziativa nel confezionare un prodotto potenzialmente capace di “bucare lo schermo”.

Resta da capire se i Bø si “prendono in blocco”, quindi chi ingaggia uno prende anche l’altro, oppure se vi sia l’affascinante ipotesi di trovarli entrambi ad Anterselva, ma da concorrenti per emittenti differenti! A settimane la risposta. Nel frattempo, in Norvegia, dove i pourparler del calcio mercato non esistono, si trova il tempo di intrattenersi comunque…