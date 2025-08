Biathlon, Lisa Vittozzi: “Non so cosa avrei fatto se le Olimpiadi non fossero state così vicino”

Mancano ancora più di un mese al termine dell’estate e l’inizio della stagione degli sport invernali sembra essere ancora molto lontana. Una stagione, però, importantissima e che avrà ovviamente il suo culmine nelle Olimpiadi di Milano Cortina, che sono il grande obiettivo per i molti campioni azzurri della neve, tra questi sicuramente c’è Lisa Vittozzi.

Un anno complicato quello passato vissuto dalla nativa di Pieve di Cadore, che ha saltato tutta la stagione di Coppa del Mondo per un problema alla schiena. Un infortunio patito nella fase iniziale ad ottobre e che poi ha portato Vittozzi e lo staff tecnico della nazionale a prendere la decisione di rimanere fuori dalla Coppa del Mondo per recuperare al meglio e preparare in maniera perfetta proprio l’evento olimpico.

La stessa Lisa ha parlato anche ai canali della IBU, che ha seguito con uno speciale il recupero e gli allenamenti dell’azzurra: “Devo essere sincera. Non so cosa avrei fatto se le Olimpiadi non fossero state all’orizzonte. Però, mi piace pensare che tutto accada per una ragione”.

La speranza è quella di rivedere Vittozzi sugli sci fin dalle prime gare di Coppa del Mondo. Sicuramente la vincitrice della sfera di cristallo nella stagione 2023-2024 punterà ad arrivare al picco della forma proprio per le Olimpiadi, con le gare del biathlon che si disputeranno nella splendida cornice di Anterselva.