Florian Lipowitz dal biathlon al sogno del podio al Tour de France. Ma non è “un altro Roglic”!

Uno dei protagonisti dell’edizione 2025 del Tour de France è il tedesco Florian Lipowitz, attualmente terzo in classifica generale e in piena lotta per salire sul podio della Grande Boucle. Autentica rivelazione della corsa, è finito al centro dell’attenzione mediatica anche in virtù delle sue origini agonistiche eterodosse. Difatti, la narrazione vuole che non abbia cominciato col ciclismo, bensì negli sport invernali.

In effetti, Lipowitz è entrato nel mondo dello sport in età infantile praticando biathlon (la disciplina che combina sci di fondo e tiro al bersaglio). Per questa ragione, qualcuno lo ha accomunato a Primoz Roglic, proveniente invece dal salto con gli sci. Il caso del teutonico, però, non è assimilabile a quello dello sloveno.

Roglic ha avuto effettivamente una carriera di dimensione internazionale nel Smučarski skoki, interrotta sul nascere da una rovinosa caduta. Lo slavo ha effettuato il salto (di disciplina) a 22 anni. Al contrario, Lipowitz non ha mai veramente percorso la strada del biathlon, dal quale ha avuto l’imprimatur sportivo, senza però praticarlo ad alto livello.

La genesi del Liposwitch è stato di natura fisica, poiché nel suo organismo hanno cominciato a palesarsi già in adolescenza seri problemi alle ginocchia. Non potendo correre o sciare, l’unico modo per tenersi in forma era quello di montare in sella e pedalare. Così ha fatto Florian, che – pedala pedala – si è reso conto di trovare più gratificante il ciclismo del biathlon. Alfine, ha deciso di barattare gli sci da fondo e la carabina con una bicicletta, intraprendendo ancora da teenager questa carriera.

Non c’è modo di sapere quali risultati o quale livello avrebbe raggiunto nel biathlon. Di sicuro, alla luce di come sta andando nel ciclismo, il baratto può essere considerato un affare. A margine, bisogna sottolineare come il cognome Lipowitz sia ancora presente nel mondo del biathlon grazie al fratello maggiore Philipp, classe 1999 che sta faticando per trovare la propria dimensione.

Campione del Mondo junior nel 2021, quello è stato il solo risultato di grido. Con la transizione all’età senior, il teutonico non ha ottenuto alcunché. Chissà, forse alla luce delle fortune del fratellino, si starà chiedendo se non gli convenga provare a sua volta il sentiero del pedale…