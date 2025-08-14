Basket, Pozzecco: “Era importante restare sul pezzo 40 minuti. Ora aspettiamo Gallinari a Roma”

Le notizie vere della serata sono due. Una: l’Italia fa 4/4 nelle partite amichevoli pre-Europei con l’84-72 nei confronti dell’Argentina. Due: abbiamo il giorno in cui Danilo Gallinari sarà ufficialmente parte della spedizione azzurra. Arriverà il 18 agosto, il giorno dopo il nuovo raduno agli ordini di Gianmarco Pozzecco a Roma.

Così coach Pozzecco alla FIP: “Partita complessa, contro una squadra allenata benissimo da Pablo Prigioni: sfida dall’intensità molto alta, abbiamo gestito energie e minutaggi per renderci conto di quello che ci manca. La potevamo chiudere anche prima ma ma era importante rimanere sul pezzo per 40 minuti e dimostrare che non abbassiamo mai la guardia, neanche contro squadre così ostiche. Ora aspettiamo Danilo Gallinari a Roma, per inserirlo nel minor tempo possibile“.

Si aggiunge Matteo Spagnolo, che con Fontecchio è stato il migliore di serata: “Stiamo raggiungendo la forma migliore, è importante allenarci bene e lo stiamo facendo. Sono passati diversi anni dal mio esordio, ora sono completamente a mio agio e provo sempre a fare quello che serve per permettere alla squadra di vincere. Ho energia, sono giovane e ho molto da dare a questo gruppo“.

Ha esordito Darius Thompson, nella sua prima volta azzurra: subito tre punti e una certa qual solidità utile alla causa, propria del suo carattere cestistico. Il prossimo appuntamento agonistico è ad Atene, Torneo Acropolis, contro Lettonia e Grecia (sulla quale grava la grana Bucks-assicurazione con Giannis Antetokounmpo di mezzo).