Basket: l’Italia U18 si arrende alla Spagna nella semifinale degli Europei 2025

Termina in semifinale il percorso dell’Italia agli Europei U18 2025. A Belgrado, la Nazionale guidata da Marco Sodini deve arrendersi alla Spagna, vincitrice del penultimo atto con il punteggio di 62-84. Gli azzurrini, pienamente in gara per tre quarti, non sono riusciti ad essere solidi nei momenti decisivi, abbandonando il sogno europeo. Non sono bastati i 22 punti di un brillante Patrick Hassan, e gli 11 di Diego Garavaglia per battere le furie rosse, che si contenderanno il titolo con la Francia. L’Italia sarà impegnata invece nella finale per il terzo posto contro la Lituania.

Inizio di match subito a ritmi alti, con gli azzurri che pareggiano gli iberici per tre volte fino al 7-7 provvisorio. Le triple di Patrick Hassan e Diego Garavaglia regalano il primo vantaggio all’Italia, che si estende con i liberi (+6). Gli spagnoli però reagiscono subito e si riportano pian piano sotto. Sono ancora Garavaglia ed Hassan, già protagonisti con 8 e 7 punti, ad ampliare nuovamente il gap, portato a 10 lunghezze di vantaggio grazie alla tripla di Mattia Ceccato. Primo quarto che termina a 25-16 per gli azzurri.

La seconda frazione parte con un parziale di 6-0 per gli iberici, interrotto dalla tripla di Matteo Accorsi, che pone fine ad un digiuno durato per oltre tre minuti. L’Italia torna subito ad essere padrona della partita e con i punti di Achille Lonati ed i liberi di Accorsi si riporta sul +9. Alla terza tripla di Hassan la Spagna risponde con Gildas Gimenez e Raul Villar, che sigla il -2. Punteggio di 36-34 per l’Italia all’intervallo lungo.

Il terzo quarto parte con l’allungo spagnolo ed il pareggio a quota 39 raggiunto con la tripla di Hassan. Gli iberici rispondono con i tre punti di Guillermo Del Pino ma Hassan (5/6 da tre) non ci sta e pareggia nuovamente a quota 44. La Spagna allunga ancora con Ian Platteeuw (+3) e grazie al bonus arriva al +5 quando mancano due minuti al termine. L’Italia è confusa, distratta e gli iberici ne approfittano portandosi sul massimo vantaggio di 11 lunghezze con la tripla di Diego Neibla. 49-60 per la Spagna a 10 minuti dalla fine.

L’ultima frazione parte con tre punti consecutivi spagnoli, prima del canestro di Matteo Baiocchi e la tripla di Lonati (-9). Il blitz da quattro punti di Del Pino riporta a +13 le furie rosse, che continuano ad allargare il gap con la tripla di Gildas Gimenez. L’Italia prova a reagire ma la Spagna va più forte e con Del Pino vola sul +17 a 3 minuti dal termine. Il tap-in finale di Gimenez spegne i sogni italiani, sarà la Spagna a giocare la finale dell’Europeo U18. Il punteggio finale recita 62-84 per gli iberici, che domani si contenderanno il titolo con la Francia.