LIVE Italia-Islanda, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: primo test verso gli Europei

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio dell’Italia nella Trentino Basket Cup, capitolo iniziale della preparazione verso gli Europei. Prima avversaria è l’Islanda.

Il confronto è di quelli già visti piuttosto spesso in tempi recenti, non ultime le qualificazioni continentali in cui l’Italia ha vinto in Islanda a Reykjavik e c’è stata l’opposta replica in quel di Reggio Emilia. Il torneo prevede anche la presenza di Polonia e Senegal (il quale Senegal porterà a roster Tacko Fall, che ben conoscono gli appassionati di NBA).

Sarà un’Italia che già prima del debutto ha vissuto, e vive, varie vicende. A disposizione c’è Simone Fontecchio, con tutto l’entusiasmo che ormai porta fin dal 2021, mentre per Danilo Gallinari i tempi si sono allungati a Porto Rico e arriverà certamente dopo il 10 agosto. Arriverà il 7 invece Darius Thompson.

L’Islanda ha in campo praticamente la stessa serie di giocatori che si vede di solito, con figure già viste in Italia come Palsson, Gudmundsson, Fridriksson e l’inserimento dei due giocatori che più di tutti sono importanti nel contesto di questa squadra, Herrmannsson e Hlinason. Una squadra che, inserita nel girone D (quello della Francia) a Katowice, promette di tentare qualche colpo inatteso.

La palla a due tra Italia e Islanda verrà alzata alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!