Basket, l’Italia affronta nuovamente la Lettonia al torneo dell’Acropolis di Atene in vista degli Europei

L’Italbasket continua la preparazione verso l’Europeo alle porte volando ad Atene (Grecia) per disputare il tradizionale torneo dell’Acropolis nello splendido impianto dell’OAKA – dove gli azzurri conquistarono l’argento alle Olimpiadi nel 2004 e casa del Panathinaikos – per affrontare domani sera la Lettonia e successivamente la Grecia padrona di casa.

La Nazionale tricolore ritrova la rappresentativa baltica a pochi giorni di distanza dal confronto amichevole di Trieste, dove gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno battuto per 91-75 la squadra allenata dal toscano Luca Banchi che terminerà la sua esperienza sulla panchina lettone dopo EuroBasket 2025. Simone Fontecchio e compagni sono in striscia positiva in questa estate 2025 con quattro successi in altrettante partite (contro Islanda e Senegal nella Trentino Basket Cup, contro la Lettonia a Trieste come già descritto ed infine contro l’Argentina al PalaDozza di Bologna), con il coach giuliano che sta pian piano definendo quello che sarà il roster che rappresenterà il Belpaese all’Europeo. Fari puntati su Fontecchio ma anche su capitan Melli, oltre ai giovani Matteo Spagnolo e Gabriele Procida vogliosi di fare bene oltre ad un reparto come quello dei lunghi dove sembra che soffriamo di meno grazie alle buone prestazioni di ‘Momo’ Diouf e di Nicola Akele. Da valutare ulteriormente l’innesto di Darius Thompson e il rientro di Danilo Gallinari che vuole congedarsi nel migliore dei modi dalla maglia azzurra.

Anche la Lettonia sta preparando la rassegna continentale, con la Repubblica baltica che avrà anche l’onore di ospitare la fase finale dell’Europeo a Riga. Coach Luca Banchi sta cercando di costruire la squadra attorno alla sua stella ovvero quel Kristaps Porzingis che gioca in NBA – dopo due anni ai Boston Celtics dove ha vinto l’anello nel 2024 l’ala grande ad ottobre giocherà per gli Atlanta Hawks. Fari puntati anche sui fratelli Bertans (Davis – che ha firmato per la squadra di Dubai inserita nell’Eurolega 2025-2026 – e Dairis in forza al VEF Riga), con altri due giocatori che abbiamo ammirato recentemente in Serie A ovvero Andrejs Grazulis (ex Trento e Virtus Bologna) e Karlis Silins che nella scorsa stagione ha difeso i colori dell’Estra Pistoia retrocessa poi in Serie A2.