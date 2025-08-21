Basket
Basket: i gironi di qualificazione ai Mondiali 2027. L’Italia pesca la Lituania
Mentre l’attenzione del mondo cestistico è rivolta verso l’imminente inizio degli Europei 2025 di basket, la FIBA ha ufficializzato (al termine delle prequalificazioni continentali) la composizione di tutti i gironi – primari – di qualificazione ai Mondiali 2027 per l’area europea.
L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme alla Lituania, alla Gran Bretagna e all’Islanda in una pool con match andata e ritorno che promuoverà al girone secondario, quello che si integra col Gruppo C, le prime tre classificate.
Il calendario degli azzurri si aprirà in casa e in trasferta fra il 27 e il 30 novembre, prima con l’Islanda e poi con la fortissima Lituania, per poi proseguire nel 2026 con il doppio impegno contro la Gran Bretagna, tra fine febbraio e inizio marzo (prima a domicilio e poi fra le mura amiche), e infine concludersi con il viaggio in Islanda (2 luglio) e l’impegno interno contro i baltici (5 luglio).
27 novembre 2025
Italia-Islanda
30 novembre 2025
Lituania-Italia
27 febbraio 2026
Gran Bretagna-Italia
2 marzo 2026
Italia-Gran Bretagna
2 luglio 2026
Islanda-Italia
5 luglio 2026
Italia-Lituania
Di seguito anche la composizione di tutti i gironi primari per le qualificazioni europee verso i Mondiali 2027 che, va ricordato, si disputeranno in Qatar dal 27 agosto al 12 settembre 2027.
Girone A: Danimarca, Georgia, Ucraina, Spagna
Girone B: Grecia, Montenegro, Portogallo, Romania
Girone C: Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina, Svizzera
Girone D: Gran Bretagna, ITALIA, Lituania, Islanda
Girone E: Croazia, Germania, Israele, Cipro
Girone F: Lettonia, Polonia, Austria, Paesi Bassi
Girone G: Ungheria, Francia, Belgio, Finlandia
Girone H: Slovenia, Cechia, Svezia, Estonia