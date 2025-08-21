Basket: i gironi di qualificazione ai Mondiali 2027. L’Italia pesca la Lituania

Mentre l’attenzione del mondo cestistico è rivolta verso l’imminente inizio degli Europei 2025 di basket, la FIBA ha ufficializzato (al termine delle prequalificazioni continentali) la composizione di tutti i gironi – primari – di qualificazione ai Mondiali 2027 per l’area europea.

L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme alla Lituania, alla Gran Bretagna e all’Islanda in una pool con match andata e ritorno che promuoverà al girone secondario, quello che si integra col Gruppo C, le prime tre classificate.

Il calendario degli azzurri si aprirà in casa e in trasferta fra il 27 e il 30 novembre, prima con l’Islanda e poi con la fortissima Lituania, per poi proseguire nel 2026 con il doppio impegno contro la Gran Bretagna, tra fine febbraio e inizio marzo (prima a domicilio e poi fra le mura amiche), e infine concludersi con il viaggio in Islanda (2 luglio) e l’impegno interno contro i baltici (5 luglio).

27 novembre 2025

Italia-Islanda

30 novembre 2025

Lituania-Italia

27 febbraio 2026

Gran Bretagna-Italia

2 marzo 2026

Italia-Gran Bretagna

2 luglio 2026

Islanda-Italia

5 luglio 2026

Italia-Lituania

Di seguito anche la composizione di tutti i gironi primari per le qualificazioni europee verso i Mondiali 2027 che, va ricordato, si disputeranno in Qatar dal 27 agosto al 12 settembre 2027.

Girone A: Danimarca, Georgia, Ucraina, Spagna

Girone B: Grecia, Montenegro, Portogallo, Romania

Girone C: Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina, Svizzera

Girone D: Gran Bretagna, ITALIA, Lituania, Islanda

Girone E: Croazia, Germania, Israele, Cipro

Girone F: Lettonia, Polonia, Austria, Paesi Bassi

Girone G: Ungheria, Francia, Belgio, Finlandia

Girone H: Slovenia, Cechia, Svezia, Estonia