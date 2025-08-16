Basket femminile, l’Italia batte la Germania agli Europei Under 16

Secondo successo per l’Italbasket femminile sugli Europei Under 16 in svolgimento a Mioveni (Romania)! Le azzurrine piegano la resistenza della Germania per 55-53 nella seconda giornata del gruppo D grazie ad una ripresa di grande sostanza. Ora ultimo impegno del girone domani alle ore 17:00 contro la Croazia, mentre gli ottavi di finale scatteranno mercoledì 19 agosto.

Isabel Hassan trascina le compagne con 17 punti, insieme ad Emilia Magni che mette a referto 9 punti al pari di Giulia Mueller – 12 punti per Darina Zraychenko top scorer delle tedesche.

Avvio favorevole alle tedesche (2-7), con l’Italia che accorcia grazie a Moni e Mueller (5-7). Askamp sale in cattedra con cinque punti consecutivi (6-11), con Gecchele e Hassan che tengono in scia le azzurrine (10-15). Selvetti spara la bomba per pareggiare (15-15), con Haensch che penetra per il 15-17 che chiude la prima frazione.

Nel secondo quarto le tedesche mantengono il controllo delle operazioni (17-19), piazzando poi un mini-parziale di 5-0 per andare a +7 (17-24). Contro-break di 5-0 tricolore firmato Emma Magni e -2 (22-24), con Murgia che impatta nel punteggio (24-24). La Germania ritrova prontamente fluidità in attacco e va a +7 (24-31), con una tripla per parte firmata da Hassan e Schramm-Bunnins per il 27-34 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’Italia esce decisamente meglio dagli spogliatoi: parziale micidiale di 7-0 grazie al trio Hassan-Salvetti-Gecchele che vale il sorpasso (36-34), con la Germania che accenna una timida reazione per tornare davanti (36-37). Hassan da tre e Magni col piazzato mettono nuovamente la freccia tricolore (41-37), con le teutoniche che riprendono fiducia: due bombe in fila di Pfanzelt e Koch danno il +6 (41-47) a -2’15” dalla terza sirena. I liberi di Mueller e Mbah fissano il punteggio sul 44-48 all’ultima pausa breve.

Nella frazione conclusiva l’Italia risponde e si riprende la leadership nel punteggio con Mueller e Hassan (51-48), ma le avversarie replicano per il contro-sorpasso (51-53). Ancora Hassan da tre per il vantaggio tricolore (54-53), con Magni che fa 1/2 dalla lunetta (55-53) a meno di due minuti dal termine di un match combattuto che si conclude con la vittoria azzurra per 55-53.