Baseball: tutte le serie sul 2-0 ai quarti di finale

Proseguono i quarti di finale nella Serie A 2025 di baseball, massimo Campionato Italiano giunto alla delicatissima fase che porterà alle semifinali scudetto. Oggi, mercoledì 13 agosto, tutte le squadre coinvolte hanno affrontato le rispettive gare-2, confermando quanto già visto in occasione della prima disputa.

Andiamo con ordine. La Big Mat di Grosseto si è portata 2-0 contro la Fortitudo Bologna imponendosi di misura e risolvendo un match che sembrava essersi bloccato: sul parziale di 2-2 infatti hanno infatti sbloccato la situazione al penultimo atto grazie ad un singolo a sinistra di Aloha Herrera ed il relativo punto di Sellaroli.

Sorride anche Parmaclima, capace di regolare Reggio Emilia per 3-2 grazie ad un primo incontro positivo che gli ha concesso di andare la serie sul 2-0. Bene anche San Marino, formazione che dopo una partita molto combattuta ha regolato per 7-5 la BBC Grosseto volando così in semifinale. Ok infine anche Macerata, team che ha battuto per 7-3 Nettuno proiettandosi verso l’ultima fase.

Le gare-3 si svolgeranno il prossimo 18 agosto.