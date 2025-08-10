Baseball
Baseball, l’Italia agli Europei inizierà dalla fase riservata alle nazioni di seconda fascia. Il tributo da pagare al fallimento del 2023
Era la fine di settembre del 2023 quando l’Italia cadeva nel punto più basso della sua storia sportiva agli Europei. In quel mese, infatti, dopo un 15-2 sull’Ungheria che nulla di brutto faceva presagire, gli azzurri subirono un clamoroso 3-8 dalla Svezia, completando il tracollo contro la Gran Bretagna in un 10-11 che significò dover affrontare il tabellone 9°-16° posto e faticare parecchio per battere la Croazia e finire, appunto, in nona posizione.
Due anni dopo non c’è più Mike Piazza come manager, è arrivato Francisco Cervelli, ma intanto gli effetti di quella rassegna continentale si vedono nell’edizione 2025. Quel nono posto, infatti, obbligherà gli azzurri a partire da una prima fase che si giocherà in modo scaglionato, riservata alle squadre dalla 9a alla 14a dell’edizione 2023 più le due provenienti dalle qualificazioni. In pratica sono i gironi C e D, con l’Italia che ospita il C a Senago e il Belgio che fa lo stesso con il D ad Anversa.
Questi i gruppi:
Girone A a Rotterdam (Neptunus Familiestadion) – Spagna (Campione d’Europa), Germania, Cechia, Svezia
Girone B a Rotterdam (Neptunus Familiestadion) – Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Israele
Girone C a Senago – Italia, Svizzera, Grecia, Lituania
Girone B ad Anversa – Belgio, Croazia, Austria, Ungheria
Tali raggruppamenti si svolgeranno parallelamente in termini di date. Concentrandoci sul cammino dell’Italia, gli azzurri, dopo aver giocato sempre alle 15:30 il 20, 21 e 22 settembre con Svizzera, Lituania e Grecia, in caso di piazzamento tra le prime due andranno a sfidare, mercoledì 24 e a Rotterdam, la terza o la quarta del girone B. Di qui in avanti si va con il tabellone a eliminazione diretta dai quarti alla finale, in programma sabato 27 settembre su uno dei diamanti più prestigiosi in territorio olandese.
Chiaramente la speranza è di vedere il diamante azzurro tornare, se non alla vittoria (che sarebbe comunque significativa: è datato 2012 il successo proprio al Neptunus Familiestadion), quantomeno a un risultato più vicino alle proprie tradizioni, pur tenendo conto del fatto che intorno altre realtà sono degnamente cresciute.