Baseball: l’Italia cade contro la Germania nella prima partita agli Europei U23

Comincia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana impegnata da oggi ai Campionati Europei Under 23 di baseball, rassegna in scena questa settimana in Repubblica Ceca. In occasione del match inaugurale infatti gli azzurrini hanno dovuto cedere il passo per 3-4 alla Germania, trovando la sconfitta soltanto all’ultimo inning.

Buono comunque l’impatto della compagine tricolore che, dopo aver subito il primo punto ad opera di Horner, ha effettuato il controsorpasso nel secondo con due sigilli messi a referto da Cornelli, il primo grazie ad un doppio.

A seguito di due riprese terminate con un nulla di fatto, la Germania ha quindi ripristinato gli equilibri nella quinta, sfruttando un lancio pazzo di Witt. La disputa si è decisa quindi all’ultimo atto con un fuoricampo da un punto di Guevara Ducato, preludio però dall’ottima manovra d’attacco dei tedeschi, capaci di chiudere i conti con Sieger e con un doppio firmato da Richards.

Domani, mercoledì 6 agosto, l’Italia affronterà l’Olanda per il secondo incontro della rassegna continentale.