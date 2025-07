Baseball: il regolamento e le date di gioco a Los Angeles 2028

Dopo la parentesi dei Giochi di Tokyo, il baseball è pronto – insieme al softball – a tornare sulla ribalta olimpica, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

A tal proposito, la federazione internazionale (WSBC) e il CIO hanno reso noto il regolamento di e le date di gioco del torneo che metterà in palio oro, argento e bronzo per questo sport di squadra.

La competizione si disputerà nei primi giorni della rassegna californiana, dal 15 al 20 luglio giocandosi sul leggendario diamante del Dodger Stadium.

Saranno 6 le squadre che avranno diritto di partecipazione: una, gli Stati Uniti in qualità di Paese organizzatore, e altre 5, dopo i percorsi di qualificazione continentale. Inizialmente verranno divise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno. La prima fase vedrà le squadre affrontarsi in classici gironi all’italiana con partite in gara secca al termine dei quali la prima di ogni singola pool verrà promossa in semifinale.

Successivamente inizierà la fase ad eliminazione diretta. Nessuna delle squadre qualificate alle Olimpiadi verrà eliminata, dal momento che verranno disputati i quarti di finale incrociati, con le seconde classificate dei gironi che affronteranno le terze dei gironi opposti.

Le formazioni vincitrici di questi scontri diretti raggiungeranno le compagini precedentemente qualificate alle semifinali: da quel momento altri due duelli, che determineranno i team che si giocheranno la medaglia d’oro e quelli che invece si contenderanno il bronzo.