Baseball: San Marino passeggia su Milano e passa ai quarti. Ok Fortitudo e Nettuno

Adesso è ufficiale. In occasione dei quarti di finale validi per la Serie A 2025 di baseball ci saranno soltanto le squadre facenti parte del raggruppamento più importante, quello A. Il responso è arrivato nell giornata di oggi con le ultime partite in programma che hanno sancito il trionfo di San Marino e quello di Nettuno e Fortitudo Bologna.

Nello specifico la compagine della Serenissima ha letteralmente passeggiato contro la Milano 1964, vincendo per 14-2 gara-1 e per addirittura 23-0 gara-2. In occasione dei quarti la formazione sfiderà una squadra di un’altra caratura, ovvero la BBC Grosseto.

Archivia la pratica anche Nettuno che, dopo il successo nella prima prova, ha arginato Modena per 5-8, mentre la Fortitudo ha completato la Rimonta battendo Collecchio per 1-6, staccando così il pass per il turno successivo.

Le prime gare dei quarti di finale si disputeranno il prossimo 2 agosto.