Senza il servizio a supporto, Auger-Aliassime subisce due parziali da 6-0, intervallati dall’unico break strappato. Non è servito un Sinner stratosferico, che però si è dimostrato estremamente concentrato e determinato a prendersi la rivincita sul canadese. Stessa musica per Jasmine Paolini, che domina una spenta Krejcikova e ora si prepara alla sfida con Coco Gauff, vittoriosa senza problemi contro Lucia Bronzetti. Avanzano anche i doppi italiani! Seguiteci in diretta alle 8:15 su TennisMania per tutte le analisi, curiosità e aggiornamenti dal mondo del tennis!