Badminton: Yasmine Hamza subito fuori ai Mondiali di Parigi

Subito eliminata Yasmine Hamza ai Mondiali di badminton che da ieri hanno preso le mosse in quel di Parigi. Era difficile il suo compito contro Beiwen Zhang, che gioca per gli USA pur se nata in Cina e già portacolori di Singapore in un lontano passato, e tale si è rivelato: 21-10 21-13 il risultato finale in soli 24 minuti.

Nel primo parziale Hamza regge fino al 3-3, poi Zhang, 35 anni e ancora una rilevante preminenza nel panorama panamericano, vola via fino al 7-3 e poi va a stabilizzarsi intorno a quei 10 punti di vantaggio che non molla fondamentalmente più fino al 21-10.

Nel secondo, invece, per qualche momento le quasi 100 posizioni di divario nel ranking mondiale (27 contro 115) sembrano potersi annullare, perché Hamza riesce a salire fin sul 7-1 in proprio favore. Poi Zhang risale di forza, piazza un break di 15 punti a 1 e si porta sul 16-8, divario che l’italiana non colma più.

Si concludono dunque così gli auspici in casa Italia per quel che concerne il discorso legato alla rassegna iridata. Vi erano solo Hamza e Giovanni Toti, ma la duplice eliminazione al primo turno fa immediatamente capire come, ad ora, i protagonisti della scena internazionale siano altri. Nello specifico, a Zhang ora toccherà la cinese numero 3 del mondo Yue Han.