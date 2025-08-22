Tennis
ATP Winston-Salem 2025, risultati 21 agosto: Korda e Fucsovics si sfideranno in semifinale
Non si completano i quarti di finale dell’ATP 250 di Winston-Salem: l’ultimo match tra il cinese Yunchaokete Bu ed il neerlandese Botic van de Zandschulp viene sospeso con il secondo in vantaggio di un set ed un break sul 6-3 4-3 e riprenderà nella tarda serata italiana, prima della disputa delle semifinali.
Ad attendere il vincitore di questo match sarà il numero 9 del seeding, il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, il quale piega il serbo Hamad Medjedović con lo score di 7-6 (8) 6-2: il match tra il francese ed il vincitore dell’ultimo match dei quarti si disputerà nella notte italiana, dopo l’altra semifinale.
In precedenza, infatti, si affronteranno lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 11, che elimina il serbo Miomir Kecmanović, numero 13 del seeding, con lo score di 6-1 6-4, ed il magiaro Márton Fucsovics, che regola lo spagnolo Jaume Munar, numero 12 del tabellone, con il punteggio di 7-5 6-3.
ATP 250 WINSTON-SALEM – RISULTATI 21 AGOSTO
Quarti di finale
Yunchaokete Bu (Cina) c. Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) 3-6 3-4* sospesa
Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, 9) Hamad Medjedović (Serbia) 7-6 (8) 6-2
Sebastian Korda (Stati Uniti, 11) b. Miomir Kecmanović (Serbia, 13) 6-1 6-4
Márton Fucsovics (Ungheria) b. Jaume Munar (Spagna, 12) 7-5 6-3