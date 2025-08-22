Giulio Zeppieri eliminato in due set da Jaime Faria nel secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2025

Niente da fare per Giulio Zeppieri. Il n.260 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Jaime Faria (n.118 del ranking) nel secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2025. Sul cemento di New York il mancino nostrano non è riuscito ad avere sufficiente incisività al cospetto del lusitano, più lucido nelle fasi calde delle due frazioni, concluse sul 7-6 (5) 7-5 in proprio favore dopo 1 ora e 52 minuti di partita.

Nel primo set comincia bene Zeppieri che sorprende al servizio l’avversario e va avanti di un break. La gestione del servizio non è ottimale nel tennista nostrano e il contro-break immediato si tramuta in realtà. Entrambi si costruiscono le loro chance per passare nuovamente in vantaggio: il giocatore italiano ha tre palle break nel sesto game, ma non le sa sfruttare e lo stesso discorso vale per il portoghese nel successivo. L’azzurro fatica negli spostamenti laterali e nell’undicesimo game è chiamato a cancellare un altro break-point prima del tie-break. Faria esprimere il proprio tennis in maniera più consistente e questo si rivela decisivo per conquistare sul filo di lana la frazione sul 7-5.

Nel secondo set Giulio è chiamato nuovamente a fronteggiare tre palle break nel secondo game, trovando le soluzioni per spuntarla. La frazione si sviluppa sul filo dell’equilibrio e l’epilogo è beffardo per il nostro portacolori. Nell’undicesimo game, sulla sua racchetta c’è una palla break, ma manca concretezza; nel game successivo il servizio ancora non lo aiuta e la palla break costa il match (7-5).

Leggendo le statistiche, il tennista tricolore ha pagato a caro prezzo il 45% dei punti vinti con la seconda e soprattutto i tanti errori, tra cui 6 doppi falli.