TennisUS Open
US Open 2025, Federico Cinà esce di scena nel secondo turno delle qualificazioni
Si ferma nel secondo turno delle qualificazioni la corsa di Federico Cinà agli US Open 2025 di tennis: l’azzurro, impegnato contro l’argentino Federico Agustin Gomez, esce sconfitto nella prosecuzione della sfida interrotta ieri, con il sudamericano che si impone con lo score di 6-3 2-6 7-5 dopo un totale di un’ora e 54 minuti di gioco, spalmati su due giorni. Domani la sfida nel terzo turno sarà contro il transalpino Hugo Grenier.
Il match tra Gomez e Cinà era stato sospeso ieri per pioggia dopo 42′ di gioco con il sudamericano che aveva vinto il primo set in 27′ con lo score di 6-3, mentre nella seconda frazione l’italiano era in vantaggio per 2-1, ma l’avversario era al servizio con il punteggio sul 15-0 in proprio favore.
Oggi, alla ripresa del gioco, l’azzurro entra meglio in partita e subito ottiene il break a trenta che gli consente l’allungo sul 3-1. Nel quinto game Cinà deve annullare ai vantaggi due opportunità per l’immediato controbreak, ma si salva e si porta sul 4-1 non pesante. Gomez deve anche cancellare una palla per l’1-5, e poi riesce a restare in scia sul 2-4, ma Cinà agevolmente tiene a zero il servizio e scappa sul 5-2. L’argentino serve per restare nel set, ma si fa rimontare dal 30-0, perde quattro punti di fila, ed il tennista italiano chiude sul 6-2 in 41′ complessivi di gioco.
Nella frazione decisiva l’azzurro deve fronteggiare un break point sul 30-40 del terzo game, ma Gomez capitalizza l’occasione ed allunga sul 2-1, confermando lo strappo e portandosi sul 3-1. L’argentino, però, inizia ad avere problemi al servizio poco dopo, e già nel sesto game deve affrontare due palle break non consecutive, ma si salva e va sul 4-2. Il sudamericano finisce sotto 30-40 anche nell’ottavo game, ma questa volta Cinà concretizza l’opportunità e trova l’aggancio sul 4-4, tenendo poi la battuta e portandosi in vantaggio sul 5-4. Gomez serve per restare nel set e trova senza patemi il 5-5, poi è Cinà ad accusare un passaggio a vuoto in battuta, finendo sotto 15-40, ed alla seconda occasione l’argentino ottiene il break e va a servire per il match sul 6-5. Gomez tiene la battuta a zero e centra il passaggio del turno sul 7-5 dopo 46′.
Le statistiche rispecchiano l’equilibrio visto in campo, con l’argentino che vince un solo punto in più dell’azzurro, 88-87, mettendo a segno più del doppio dei vincenti, 40-19, ma concedendo anche il doppio dei gratuiti, 36-18. Gomez sfrutta 3 delle 6 palle break avute a disposizione, mentre ne cancella 5 delle 8 concesse.