Francesco Passaro vince in rimonta contro Pacheco Mendez e approda al turno decisivo delle qualificazioni agli US Open

Francesco Passaro l’ha spuntata in rimonta nella sfida del secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2025. Sul cemento di New York, il tennista umbro (n.121 del mondo) ha sconfitto il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (n.226 del ranking) con lo score di 4-6 7-6 (2) 6-4 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Una partita in cui Passaro ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ora nella partita decisiva per essere nel main draw ci sarà il portoghese Henrique Rocha (n.168 ATP).

Nel primo set l’azzurro va quasi sotto di un break. La gestione del turno al servizio del terzo game non è positiva e il messicano ne sa approfittare. Fatica a trovare il suo gioco di regolarità Passaro, costretto a cancellare la chance del doppio break nel settimo game. Pacheco Mendez non rischia niente e la frazione è sua sul 6-4.

Nel secondo set il perugino tenta una reazione, forzando qualche giocata in più. In questo modo arriva lo strappo nel sesto gioco. Il tennista italiano, avanti 5-3 e servizio, si perde completamente nel momento di chiudere. Il messicano torna in auge e spetta il tie-break emettere il verdetto. Un giudizio favorevole a Passaro, dominatore assoluto e a segno 7-2.

Nel terzo set l’inerzia del confronto è dalla parte dell’azzurro. Passaro va vicinissimo al break in apertura, non sfruttando una delle tre palle break consecutive. La possibilità si presenta nel rush finale. Il nono game è quello giusto nel quale piazzare il colpo e suggellare il successo sul 6-4. Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i ben 15 ace di Passaro, con però 6 doppi falli. Una percentuale di prime di servizio in campo solo del 51% per l’umbro con cui ha ottenuto l’82% dei punti, mentre con la seconda si è attestato al 52%.