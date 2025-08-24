Marton Fucsovics piega in due set Botic van de Zandschulp a Winston-Salem e conquista il suo primo titolo sul cemento

Marton Fucsovics completa la sua settimana da primattore a Winston-Salem. Sul cemento degli States, l’ungherese (n.94 del ranking) si è imposto nell’atto conclusivo contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.92 ATP) col punteggio di 6-3 7-6 (3) in 1 ora e 52 minuti di gioco. Si tratta della prima affermazione a livello di circuito maggiore per Fucsovics sull’hard, dal momento che gli altri due tornei vinti erano sulla terra rossa, ovvero l’anno scorso a Bucarest e nel 2018 a Ginevra. Niente da fare per van de Zandschulp, che per la terza volta vede sfumare la possibilità di vincere il suo primo torneo ATP nell’ultimo atto.

Nel primo set l’ungherese parte bene, mettendo in difficoltà l’olandese dal lato del dritto. Nel quarto game c’è il break ed è bravo Fucsovics a cancellare una palla dell’immediato contro-break. Grazie anche a un rendimento al servizio notevole, il magiaro non rischia più niente e conquista in tranquillità la frazione sullo score di 6-3.

Nel secondo set c’è una sorta di “psicodramma”. Fucsovics scappa via con un doppio break e sembra mettere in ghiaccio la partita. Van de Zandschulp tenta una reazione, ottenendo il parziale contro-break nel quarto game, ma subendone un altro nel gioco successivo. Avanti 5-1, l’ungherese ha la partita in mano. Al magiaro viene il cosiddetto braccino e, incredibilmente, vanifica il vantaggio maturato. Arrivano due contro-break dell’olandese, cancellando un match-point nell’ottavo game. Si va al tie-break e il n.94 ATP riesce a recuperare un po’ di tranquillità, non concedendo nulla al suo avversario e chiudendo con lo score di 7-3.

Leggendo le statistiche, a fare la differenza sono stati i punti ottenuti da Fucsovics sulla seconda al servizio di van de Zandschulp. L’oranje infatti ha ottenuto nel caso solo 9 quindici su 31, pari al 29%.