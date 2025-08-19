ATP Winston-Salem 2025, avanzano Korda e Fucsovics. Esce Nuno Borges

La seconda giornata del torneo ATP di Winston-Salem, ultimo test ufficiale prima dell’inizio dello US Open, propone ben dieci incontri: termina il programma dei match di primo turno ed iniziano quelli del secondo. Superano il primo ostacolo del proprio cammino lo statunitense Sebastian Korda e l’ungherese Marton Fucsovics. Esce al secondo turno il portoghese Nuno Borges, settima testa di serie.

L’americano Sebastian Korda, testa di serie numero 11, batte 6-3 6-4, in un’ora e ventiquattro minuti, il ceco Vit Kopriva. L’ungherese Marton Fucsovics regola 6-3 6-3, in un’ora e ventidue minuti, il francese Hugo Gaston, numero 124 ATP. L’australiano Christopher O’Connell piega 6-3 6-3, in un’ora e ventidue minuti, il russo Roman Safiullin. In chiusura di giornata il polacco Kamil Majchrzak domina 6-1 6-3 il portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 7.

L’americano Nishesh Basavareddy supera 6-2 7-6(2), in un’ora e trentanove minuti, il belga Raphael Collignon. Darwin Blanch firma una delle grandi sorprese di giornata. Il qualificato statunitense doma 6-4 7-6(5), in un’ora e cinquanta minuti, il croato Borna Coric. L’americano Aleksandar Kovacevic prevale 7-6(2) 7-6, in un’ora e cinquantadue minuti, sull’austriaco Filip Misolic.

L’argentino Mariano Navone elimina 6-3 6-3, in un’ora e venti minuti, il qualificato indiano Dhakshineswar Suresh. Debutto vincente per Mattia Bellucci. Il giocatore italiano s’impone 6-4 6-3, in un’ora e ventuno minuti, sull’argentino Francisco Comesana. La wild card americana Stefan Dostanic sorprende 6-4 6-2, in poco più di un’ora, l’australiano Aleksandar Vukic.