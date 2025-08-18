Tennis
Ranking ATP (18 agosto 2025): Alcaraz si porta a 1890 punti da Sinner, Musetti difende la top ten
Dopo la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in vetta, ma si riduce notevolmente il margine di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si porta a 1890 punti dall’azzurro e ripartirà virtualmente in vetta di 60 punti agli US Open.
Lorenzo Musetti, eliminato al secondo turno nel torneo in Ohio, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 10, mentre alle sue spalle perde 4 posizioni Flavio Cobolli, 26°. Stabile Luciano Darderi, 34°, mentre guadagna una posizione Lorenzo Sonego, 35°, invece Matteo Berrettini ne recupera 7 ed è 52°.
Restano nove i tennisti italiani tra i primi 100: alle spalle dei primi 6 già citati ci Matteo Arnaldi, che crolla al 62° posto (-25), Mattia Bellucci, che si issa al 63° (+11, best ranking eguagliato), e Luca Nardi, 83° (+15). Si confermano 13 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo.
RANKING ATP
Lunedì 18 agosto 2025
1 Jannik Sinner 11480
2 Carlos Alcaraz 9590
3 Alexander Zverev 6230
4 Taylor Fritz 5575
5 Jack Draper 4440
6 Ben Shelton 4280
7 Novak Djokovic 4130
8 Alex de Minaur 3545
9 Karen Khachanov 3240
10 Lorenzo Musetti 3205
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 18 agosto 2025
1 Jannik Sinner 11480
10 Lorenzo Musetti 3205
26 Flavio Cobolli 2040
34 Luciano Darderi 1364
35 Lorenzo Sonego 1315
52 Matteo Berrettini 975
62 Matteo Arnaldi 915
63 Mattia Bellucci 911
83 Luca Nardi 755
121 Francesco Passaro 524
131 Matteo Gigante 486
142 Andrea Pellegrino 452
155 Francesco Maestrelli 364