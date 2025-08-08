Il 22enne americano conquista il suo primo titolo Masters 1000 e si proietta verso una nuova dimensione nel tennis mondiale. Dopo la vittoria contro Flavio Cobolli, il suo gioco ha fatto un salto di qualità impressionante. A Montreal, invece, la serata degli orrori di Naomi Osaka ha spianato la strada al trionfo di Mboko. Analisi e approfondimenti in diretta su TennisMania alle 11! Iscriviti al canale OA Sport per non perdere tutte le novità dal mondo del tennis.