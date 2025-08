Un derby a stelle e strisce, con in palio la finale in un 1000, non capitava da 15 anni! Dall’altra parte Zverev sfida Khachanov. È stato sorteggiato il tabellone del torneo di Cincinnati e lo analizziamo in diretta a TennisMania! Appuntamento alle 8:15 – non mancare! #Cincinnati2025 #TennisMania #Shelton #Fritz #Zverev #Khachanov #DerbyAmericano #ATP1000 #TennisNews #SorteggioCincinnati