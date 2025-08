Lorenzo Sonego subisce la rimonta di Rublev ed è eliminato a Toronto

Lorenzo Sonego non riesce ancora a sfatare il tabù di Andrey Rublev sul duro, ma ci va molto più vicino delle occasioni precedenti. Il torinese esce sconfitto sul centrale del Masters 1000 di Toronto per 5-7 6-4 6-3 in due ore e 32 minuti. Sarà dunque il russo a giocarsi un posto nei quarti di finale con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, oltre a compiere un passo in più verso la finale raggiunta un anno fa a Montreal.

Sonego si mostra aggressivo fin da subito, risalendo in risposta da 40-0 nel secondo game, anche se Rublev riesce a tirarsi fuori con due ace e una prima vincente. Subito dopo, però, il torinese deve fronteggiare tre palle break (due delle quali su buone iniziative del russo), sempre cancellate con prime vincenti. Di qui in avanti le cose si riportano su un certo piano d’equilibrio, anche perché Sonego sul suo servizio diventa praticamente inattaccabile e Rublev, dal canto suo, non è da meno. Il russo, però, sul 5-6 30-15 commette un doppio fallo che causa qualche brivido. E difatti, nel punto successivo, l’italiano regge uno scambio durissimo e gioca un gran recupero di rovescio che taglia fuori il suo avversario da chance a rete: set point, ma basta lo schema servizio-dritto a sventarlo. Ma è proprio il dritto di Rublev in rete a dare una seconda chance a Sonego, che stavolta la sfrutta con un bel dritto imprendibile sulla riga. 52 minuti, 7-5 per il torinese, mentre il russo è estremamente dubbioso sull’atterraggio della palla, ma qui c’è il controllo elettronico automatico, inappellabile su questa fattispecie.

Dopo un paio di game relativamente tranquilli, è nel terzo del secondo set che si accende la lotta: Rublev guadagna la palla break, e la sfrutta perché, nel suo attimo di calo, Sonego manda il dritto dopo il servizio molto sotto il nastro: 2-1 per il russo. Segue una fase estremamente combattuta, in cui l’ex top ten cerca di salire sul 4-1 in proprio favore, ma quella palla break il piemontese riesce a sventarla con una bella seconda di servizio. Sonego rischia ancora sul 4-2, e deve inventarsi diversi grandissimi scambi per evitare conseguenze più pesanti da parte del suo avversario. Vale per tutti un notevolissimo vincente in corsa sulla parità che gli evita di dover servire per non andare sotto 5-2. Dall’altra parte, però, Rublev non trema e, anche se è costretto ad andare ai vantaggi sul 5-4, riesce a forzare l’allungamento del match.

A inizio terzo set un dritto largo significa immediata concessione di palla break. Questa viene annullata, ma si entra in lotta (e Rublev si divora un dritto in avanzamento da seconda opportunità), il dritto del russo nella sua alternanza funziona, ma l’errore finale è di Sonego che si consegna al passante di rovescio avversario e, dopo dieci minuti, cede la battuta. Proprio quando tutto pare perduto, però, il torinese riesce a rimettersi in carreggiata, ed è soprattutto di dritto che va a prendersi controbreak e 2-2. Neanche il tempo di gioire, però, perché sono più i dritti sbagliati dei numeri di Rublev a ridare alla situazione un carattere fosco per l’italiano: 2-3, che poi diventa 2-4 perché da 0-30 il russo si va a prendere tutto quel che arriva successivamente. Sul 4-3 Sonego riesce di forza a risalire da 30-0 a 30-30, ma sbaglia l’attacco sul quinto punto facendosi passare di dritto. Sul 5-3, recuperato da 0-30, il torinese è molto sfortunato, perché un nastro rallenta il suo dritto, Rublev arriva e può andare a match point. Che nemmeno si gioca, perché c’è il doppio fallo di Sonego che chiude il confronto.

Il rapporto vincenti-errori gratuiti è di 29-35 per Rublev, mentre Sonego chiude con 27-41. E soprattutto il russo riesce a controbilanciare il 32% con la seconda con un pesantissimo 88% con la prima, ma va anche detto che il torinese (più tardi impegnato in doppio con Lorenzo Musetti) ha dovuto servire moltissime volte in più rispetto al suo avversario: 110 prime e 45 seconde.