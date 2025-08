WTA Montreal 2025, risultati 1° agosto: Naomi Osaka agli ottavi, eliminata Jessica Pegula

Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 del Canada, che quest’anno si gioca a Montreal: sul cemento outdoor nordamericano scende in campo la parte bassa del main draw, ormai orfano di tenniste italiane.

La testa di serie numero 5, la statunitense Amanda Anisimova, domina la britannica Emma Raducanu, battuta con lo score di 6-2 6-1, ed ora il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla numero 10 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, che impartisce una lezione alla russa Anna Kalinskaya, eliminata con un duplice 6-1.

La nipponica Naomi Osaka liquida la testa di serie numero 22, la lettone Jeļena Ostapenko, sconfitta con lo score di 6-2 6-4, e negli ottavi di finale affronterà l’altra lettone Anastasija Sevastova, che rimonta e batte la numero 3 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, eliminata con il punteggio di 3-6 6-4 6-1.

Il derby statunitense premia la numero 6 del tabellone, Madison Keys, che supera in rimonta la connazionale Caty McNally, battuta per 2-6 6-3 6-3, e la prossima avversaria sarà la numero 11 del seeding, la ceca Karolína Muchová, vittoriosa sulla numero 17, l’elvetica Belinda Bencic, piegata per 6-7 (2) 6-2 6-3.

La testa di serie numero 16, la danese Clara Tauson, liquida l’ucraina Yulia Starodubtseva, sconfitta con il netto score di 6-3 6-0, ed al prossimo turno se la vedrà con la numero 2 del seeding, la polacca Iga Świątek, che regola la tedesca Eva Lys con un duplice 6-2.

WTA 1000 MONTREAL – RISULTATI 1° AGOSTO

Terzo turno (Parte bassa del tabellone)

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 5) b. Emma Raducanu (Gran Bretagna) 6-2 6-1

Elina Svitolina (Ucraina, 10) b. Anna Kalinskaya (Russia) 6-1 6-1

Naomi Osaka (Giappone) b. Jeļena Ostapenko (Lettonia, 22) 6-2 6-4

Anastasija Sevastova (Lettonia) b. Jessica Pegula (Stati Uniti, 3) 3-6 6-4 6-1

Madison Keys (Stati Uniti, 6) b. Caty McNally (Stati Uniti) 2-6 6-3 6-3

Karolína Muchová (Cechia, 11) b. Belinda Bencic (Svizzera, 17) 6-7 (2) 6-2 6-3

Clara Tauson (Danimarca, 16) b. Yulia Starodubtseva (Ucraina) 6-3 6-0

Iga Świątek (Polonia, 2) b. Eva Lys (Germania) 6-2 6-2