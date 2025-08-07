LIVE Arnaldi-Bonzi ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il ligure affronta l’insidioso francese per il derby con Musetti al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2025 che vede di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI e il francese Benjamin Bonzi.

Partita insidiosa per il ligure che vuole ricominciare a macinare bei risultati dopo che Alexander Zverev aveva messo fine alla sua corsa a Toronto, dove difendeva i 400 punti della semifinale. E’ riuscito a difenderne solo 100, e scenderà quindi in maniera prepotente nella classifica mondiale. Al momento, dopo la virtuale rimozione di quella cambiale, Arnaldi è virtualmente 37°.

Di fronte c’è un giocatore che si è ritrovato, ed è dotato di un tennis che se eseguito alla perfezione può lasciare fermi diversi giocatori nel circuito. I due non si sono mai incontrati, lo faranno oggi nell’Ohio per la prima volta per giocarsi un posto al 2° turno contro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 del secondo mille americano che va in scena pre-US Open nella stagione 2025.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2025 che vede di fronte Matteo ARNALDI e Benjamin Bonzi. Si gioca alle 17:00, vi aspettiamo!