Tre vittorie assolute nella staffetta, bronzo e oro ai Giochi del Mediterraneo 2022, partecipazione ai Mondiali di Eugene 2022 e recente titolo indoor nel 2025: Virginia ci racconta come si diventa colonna portante del gruppo azzurro. Conduce: Alice Liverani Scopri: Emozioni dai più grandi palcoscenici internazionali Vita da atleta di élite tra indoor e outdoor Obiettivi per la prossima stagione e tanto altro Una storia di costanza, passione e velocità: la protagonista del quartetto azzurro vi aspetta! ➡️ ISCRIVITI al canale, lascia un LIKE e attiva la per non perdere altri contenuti FOCUS – ATLETICA! #FocusAtletica #VirginiaTroiani #400m #StaffettaItaliana #AliceLiverani #MondialiEugene2022 #GiochiMediterraneo #AtleticaItaliana #SportMotivation