5 minuti fa

In questo focus in previsione dei mondiali di Tokyo, Alice Liverani intervista Leonardo Fabbri, il gigante del getto del peso che ha portato l’atletica italiana ai vertici mondiali. Dall’infanzia tra sport e passione, ai record nazionali indoor e outdoor, fino all’argento mondiale a Budapest, l’oro europeo a Roma e il clamoroso 22,98 m lanciato a Bruxelles nel 2024. Nel 2025 è tornato protagonista con due ori agli Europei a squadre. Un racconto che unisce forza, emozione e determinazione.

Scopri la sua evoluzione tecnica, le sfide internazionali, la delusione olimpica e la voglia di continuare a superarsi. Imperdibile per ogni appassionato di atletica!

️ Conduce: Alice Liverani

