In questo focus in previsione dei mondiali di Tokyo, Alice Liverani intervista Leonardo Fabbri, il gigante del getto del peso che ha portato l’atletica italiana ai vertici mondiali. Dall’infanzia tra sport e passione, ai record nazionali indoor e outdoor, fino all’argento mondiale a Budapest, l’oro europeo a Roma e il clamoroso 22,98 m lanciato a Bruxelles nel 2024. Nel 2025 è tornato protagonista con due ori agli Europei a squadre. Un racconto che unisce forza, emozione e determinazione.

Scopri la sua evoluzione tecnica, le sfide internazionali, la delusione olimpica e la voglia di continuare a superarsi. Imperdibile per ogni appassionato di atletica!

️ Conduce: Alice Liverani

