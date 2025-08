Atletica, Fortunato e Curiazzi vincono le 10 km di marcia agli Assoluti. Palmisano rinuncia

La seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera si è aperta con la disputa delle 10 km di marcia su strada nel centro di Caorle (località in provincia di Venezia). La specialità non sarà presente nel programma dei Mondiali, che andranno in scena a Tokyo dal 13 al 21 settembre: nella capitale giapponese si gareggerà esclusivamente sui 20 km e sui 35 km prima del cambio di distanze previsto per il 2026, con il passaggio ai 21,097 km (inseriti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e ai 42,195 km.

Francesco Fortunato ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto la gara maschile con il tempo di 39:19. Il pugliese, al sesto titolo tricolore, ha lasciato sfogare Riccardo Orsoni nei primi cinque chilometri (vantaggio massimo di sette secondi), lo ha ripreso insieme a Gianluca Picchiottino e poi ha cambiato il ritmo al sesto passaggio sul traguardo, allungando in maniera perentoria e involandosi in solitaria verso il traguardo. Alle sue spalle si sono piazzati Picchiottino (39:23) e Orsoni (39:43).

Nella gara femminile era annunciata Antonella Palmisano, ma la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e bronzo iridato ha rinunciato a poche ore dal via a causa di una serie di problemi intestinali, in modo da non compromettere la marcia di avvicinamenti all’evento più importante della stagione. Federica Curiazzi e Valentina Trapletti hanno dato vita a un avvincente testa a testa fino al settimo chilometro, quando Curiazzi ha piazzato una decisa accelerazione per involarsi verso il successo.

Federica Curiazzi ha conquistato il tricolore e l’annesso trofeo intitolato alla memoria della compianta Anna Rita Sidoti con il crono di 43:46 (personale), precedendo così Valentina Trapletti (44:13) e Sofia Fiorini (44:52). Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, si ritornerà nello stadio di Caorle. Tra i big sono annunciati Larissa Iapichino e Mattia Furlani (salto in lungo), Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli (salto in alto), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi (110 e 100 ostacoli), Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Nadia Battocletti (1500 metri).