LIVE Atletica, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: gran finale con Iapichino, Furlani e Tamberi!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2025. Saranno ben 28 i titoli assegnati nel pomeriggio inaugurale dei Campionati Italiani, in programma oggi dalle ore 17 a Caorle (Venezia). In mattinata si sono assegnati i titoli della marcia. La sessione pomeridiana dei Campionati Italiani Assoluti di Caorle si apre con il giavellotto femminile, specialità che ha regalato grandi soddisfazioni agli azzurri nell’ultimo periodo. A guidare il gruppo è Paola Padovan (Carabinieri), determinante con il suo quinto posto agli Europei a squadre di Madrid, dove ha contribuito in modo decisivo al trionfo della Nazionale. La veneta comanda le graduatorie italiane del 2024 con il 59,25 ottenuto a Treviso e parte con i favori del pronostico. A contenderle il tricolore ci saranno Sara Zabarino (Acsi Italia) e Adele Toniutto (Team Treviso).

Nel getto del peso, si preannuncia una sfida interessante tra Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino) e Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), entrambe in crescita e capaci di misure vicine ai 17 metri. Passando al salto in alto femminile, mancherà Idea Pieroni (Carabinieri), ancora alle prese con il recupero da una distorsione alla caviglia. Il ruolo di favorita passa così a Asia Tavernini (Fiamme Oro), salita a 1,92 durante la Finale Oro di Brescia. Attesa anche la rientrante Elena Vallortigara (Carabinieri), bronzo mondiale nel 2022, al ritorno dopo il lungo stop per l’infortunio al tendine d’Achille. Nei 200 metri femminili, si rinnova il duello tra Vittoria Fontana (Carabinieri), oro mondiale universitario a Bochum con un personale di 22.79, e Dalia Kaddari (Fiamme Oro), già quattro volte campionessa italiana, tornata in forma con il 22.68 di Madrid. Al via anche Gloria Hooper, Giorgia Bellinazzi e Ginevra Ricci (entrambe Esercito).

Tra gli uomini, con Eseosa Desalu favorito per il titolo, desta curiosità la prova dell’argento europeo U23 Damiano Dentato (Studentesca Milardi Rieti), autore di un ottimo 20.64 a Grosseto. In gara anche Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle), Filippo Cappelletti (Osa Saronno), Andrea Federici (Atl. Biotekna) e Diego Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno). Occhi puntati sul salto in lungo femminile con la stella Larissa Iapichino (Fiamme Oro), che cerca di riconquistare il titolo italiano all’aperto dopo tre anni. Forte del 7,06 ottenuto a Palermo e dei due secondi posti in Diamond League a Stoccolma e Londra, è lei la grande favorita. A sfidarla, Arianna Battistella, la campionessa uscente Elisa Naldi (Carabinieri) e Giulia Riccardi (Gs Trilacum). Nei 3000 siepi donne, la favorita è Eleonora Curtabbi (Fiamme Gialle), che va a caccia del terzo titolo consecutivo. A darle filo da torcere Gaia Colli (Carabinieri) e Katja Pattis (Bozen Raiffeisen), entrambe sotto i 10 minuti in stagione.

Al maschile, torna la sfida tra fratelli: Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica), con l’inserimento di Giovanni Gatto (Quercia Dao Conad). Il campione in carica è Yassin Bouih (Fiamme Gialle). Nel disco maschile si profila un duello tra compagni di squadra dell’Aeronautica: Alessio Mannucci, che ha lanciato 65,60, e Enrico Saccomano, autore di un personale da 63,30. Sfida entusiasmante anche nell’asta maschile: Simone Bertelli (Fiamme Gialle), oro europeo U23 con 5,70, affronta Matteo Oliveri (Carabinieri), salito a 5,71 a Lucca. In cerca di un altro podio Federico Biancoli (Atl. Riccardi Milano 1946). Nella gara femminile dei 400 ostacoli, forfait dell’ultima ora per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) a causa di un problema alla caviglia. Favorita la campionessa in carica Alice Muraro (Aeronautica), oro alle Universiadi e personale di 54.60. A inseguire Rebecca Sartori e Linda Olivieri (entrambe Fiamme Oro).

Nei 400 ostacoli uomini, comanda il vicecampione europeo Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle, 48.44), ma crescono anche Michele Bertoldo (Carabinieri), José Bencosme (Avis Barletta) e il campione uscente Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona). Alle 19.25 spazio agli 800 metri femminili. Imbattuta da sei edizioni tricolori, la romana Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) è reduce dal 1:58.64 di Rabat. A contenderle il titolo Marta Zenoni, Elena Bellò, Laura Pellicoro, Gloria Kabangu e la giovane Maria Colajanni. Tra gli uomini, sarà lotta serrata tra il giovane e irriverente Francesco Pernici (Fiamme Gialle, 1:44.06), il regolare Giovanni Lazzaro, il combattivo Catalin Tecuceanu e lo specialista Simone Barontini (Fiamme Azzurre, cinque titoli negli ultimi sei anni). Nel 400 femminile, assente Alice Mangione, la scena è per Anna Polinari (Carabinieri, 50.76) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano, 51.06). Outsider di lusso Bonora, Borga e Accame.

Tra gli uomini, il protagonista è Edoardo Scotti (Carabinieri), recordman italiano con 44.75. In sua assenza, visti i forfait di Luca Sito, a caccia del podio ci sono Vladimir Aceti, Brayan Lopez, Lorenzo Benati e Francesco Domenico Rossi. Nel salto in alto, torna Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro), leggenda azzurra a caccia del settimo titolo all’aperto. Con lui in pedana il giovane talento Matteo Sioli (2,30), il solido Stefano Sottile, Manuel Lando e il veterano Marco Fassinotti. Sfida imperdibile nel peso tra Leonardo Fabbri (Aeronautica, 22,31), vicecampione mondiale, e Zane Weir (Fiamme Gialle, 21,84). In agguato Nick Ponzio e Riccardo Ferrara. Nel martello, Sara Fantini (Carabinieri) è imbattuta dal 2017 e punta a migliorare il suo 72,56. Ambiziosa anche Rachele Mori (Fiamme Gialle), che cerca punti preziosi per il ranking mondiale.

Nel lungo maschile, a vent’anni Mattia Furlani (Fiamme Oro) cerca il primo titolo outdoor. Gli otto metri non sono un sogno per Reda Chahboun e Francesco Inzoli. Solo finali in pista nella parte conclusiva della serata: si parte dal doppio 200, per concludere i 100 ostacoli e i 110 ostacoli. In mezzo i 1500 femminili . Finale ad alta intensità: Battocletti vs Zenoni nei 1500 femminili, Riva vs Arese nei 1500 uomini. L’ultima parola spetta agli ostacoli e ai velocisti nei 200 metri.

