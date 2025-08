Atletica, Campionati Italiani stellari: i big presenti, le sfide e i favoriti. Tappa verso i Mondiali

A Caorle (in provincia di Venezia) andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di atletica. L’evento in programma nel weekend del 2-3 agosto rappresenterà un’importante tappa di passaggio verso i Mondiali, che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre. A un mese e mezzo dalla rassegna iridata diversi big del panorama nazionale vorranno testare la propria condizione e cercare una prestazione degna di vita per poi lanciarsi con ottimismo verso l’evento più importante di questa annata agonistica post-olimpica. Quali saranno le stelle di questa competizione? Quali saranno le sfide più interessanti.

UOMINI

Gianmarco Tamberi tornerà in gara dopo l’assaggio del Golden ed è pronto a cimentarsi in un test probante. Il Campione del Mondo incrocerà Matteo Sioli (fresco di 2.30 ai trionfali Europei U23), Stefano Sottile (quarto ai Giochi), Manuel Lando e Marco Fassinotti. Andy Diaz illuminerà la pedana di salto triplo: il Campione del Mondo indoor, nonché bronzo olimpico, dovrebbe scegliere una rincorsa ridotta per riavvicinarsi gradualmente alle competizioni.

Mattia Furlani cerca il suo primo ruggito tricolore all’aperto e punterà a raggiungere le misure che gli competono dopo un paio di uscite un po’ sottotono per i suoi standard. Nel salto in lungo ci saranno anche Reda Chahboun e Francesco Inzoli, mentre nel salto con l’asta si profila un duello tra Simone Bertelli e Matteo Oliveri. Leonardo Fabbri è il secondo al mondo in stagione con il 22.31 di Lucca e punta a confermarsi oltre la fettuccia dell’eccellenza sfidando Zane Weir e Nick Ponzio.

Fausto Desalu ha deciso di doppiare: 100 metri contro Eric Marek (10.22 di recente), Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour e 200 metri (20.12 in Germania). Edoardo Scotti sarà invece il favorito sui 400 metri, dopo aver eguagliato il primato nazionale (44.75): incrocerà Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Lorenzo Benati. Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio sono chiamati a dare una svolta alla propria stagione tra 110 ostacoli e 400 ostacoli, mentre sugli 800 metri si preannuncia una sfida serrata tra Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu e Simone Barontini.

Sui 1500 metri attenzione a Federico Riva (fresco di record italiano del miglio) e a Pietro Arese, che bisserà con i 5000 metri dove incrocerà Joao Bussotti e Sebastiano Parolini. I 3000 siepi sembrano un affare tra Ala Zoghlami e Osama Zoghlami. Duello tra Giovanni Frattini e Roberto Orlando nel tiro del giavellotto, confronto tra Alessio Mannucci ed Enrico Saccomano nel lancio del disco, nel martello occhio a Giorgio Olivieri, Davide Costa e Marco Lingua. Francesco Fortunato sarà naturalmente il grande favorito sui 10 km di marcia, ma dovrà stare attento a Riccardo Orsoni, Gianluca Picchiottino, Michele Antonelli e Aldo Andrei.

DONNE

Nadia Battocletti ha deciso di doppiare: l’argento olimpico dei 10.000 metri si cimenterà sui 5.000 metri nella serata di sabato e sui 1.500 metri nella giornata di domenica. Sulla lunga distanza se la dovrà vedere con Elisa Palmero, Federica Del Buono e Micol Majori, puntando al quinto titolo italiano di specialità. Sul miglio metrico, dove ha sfiorato il record italiano, incrocerà Marta Zenoni (fresca di primato nazionale nel miglio), Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli.

Larissa Iapichino sarà tra le donne più attese del fine settimana: la Campionessa d’Europa indoor di salto in lungo, capace di volare a 7.06 metri in stagione e reduce da un secondo posto in Diamond League, punterà a un riscontro interessante anche in questo contesto, dove le altre atlete di riferimento saranno Arianna Battistella, Giulia Riccardi ed Elisa Naldi. Una Campionessa Olimpica sarà tra le partecipanti: Antonella Palmisano si cimenterà sui 10 km di marcia, rientrata dal raduno di Livigno e pronta a ripartire per un altro periodo di altura a Roccaraso: inseguirà il quarto titolo sfidando Valentina Trapletti (vincitrice delle ultime tre edizioni) e Federica Curiazzi.

Zaynab Dosso si presenta da grande favorita sui 100 metri, ha corso in 11.07 a Foligno (a sei centesimi dal suo record italiano) e punterà a siglare un crono interessante in una stagione indoor cominciata tardi a causa dell’infortunio rimediato dopo aver conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali sui 60 metri indoor.

Giada Carmassi punterà a illuminare i 100 ostacoli dopo aver stampato il record italiano (12.69) e aver corso per cinque volte sotto il 12.82 (oltre al 12.62 ventoso degli Europei a squadre). Alle sue spalle ci saranno Elena Carraro, Veronica Besana ed Elisa Di Lazzaro, mentre sul giro di pista con barriere si preannuncia un confronto tra Ayomide Folorunso (regolarissima in Diamond League), Alice Muraro, Rebecca Sartori e Linda Olivieri.

Elisa Molinarolo sarà la favorita nel salto con l’asta vista l’assenza dell’infortunata Roberta Bruni, mentre Erika Saraceni inseguirà un balzo di spessore nel salto triplo dopo il 14.08 di Madrid. Nel salto in alto spazio ad Asia Tavernini ed Elena Vallortigara, mentre Idea Pieroni sarà ferma per una distorsione alla caviglia.

Il duello sui 200 metri dovrebbe essere tra Dalia Kaddari (22.68 agli Europei a squadre) e Vittoria Fontana (20.79 per vincere le Universiadi), mentre sui 400 metri si attendono Anna Polinari, Virginia Troiani e Alessandra Bonora (Alice Mangione assente per un fastidio muscolare). Interessanti gli 800 metri con Sabbatini, Eloisa Coiro, Elena Bellò, Maria Colajanni, Laura Pellicoro.

Da non perdere il confronto tra Sara Fantini e Rachele Mori nel lancio del martello, Daisy Osakue dovrà fare i conti con Benedetta Benedetti e Stefania Strumillo nel lancio dl disco, Paola Padovan è favorita nel giavellotto, faccia a faccia tra Sara Verteramo e Anna Musci nel getto del peso.