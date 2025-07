Atletica, big ai Campionati Italiani. Torna Tamberi? Battocletti doppia, Iapichino-Furlani, no Jacobs, c’è Diaz

Caorle (località in provincia di Venezia) ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica, che andranno in scena nel weekend del 2-3 agosto. Allo Stadio Chiggiato vedremo all’opera diversi azzurri di punta, che saranno impegnati in un’importante tappa di avvicinamento ai Mondiali, previsti tra un mese e mezzo a Tokyo. Sono state pubblicate le iscrizioni all’evento e si può dunque fare un punto della situazione su chi deciderà di impegnarsi in terra veneta, anche se cancellazioni e forfait possono essere sempre dietro l’angolo.

Nadia Battocletti ha deciso di cimentarsi in due gare: l’argento olimpico dei 10.000 metri correrà i 5000 metri nella giornata di sabato e i 1500 metri domenica pomeriggio. Mattia Furlani cercherà risposte importanti dopo un paio di uscite al di sotto delle sue aspettative e a illuminare il salto in lungo ci penserà anche Larissa Iapichino, già volata oltre i sette metri in stagione e reduce dal secondo posto in Diamond League a Londra per un solo centimetro.

Gianmarco Tamberi risulta iscritto, ma il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 e Campione del Mondo deciderà soltanto nei prossimi giorni se presentarsi effettivamente in pedana per incrociare Matteo Sioli (fresco Campione d’Europa U23 con 2.30 a Bergen), Stefano Sottile (quarto ai Giochi) e Manuel Lando. Si preannuncia un duello imperdibile tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, grandissima attesa per Andy Diaz nel salto triplo (il bronzo olimpico si è ormai lasciato alle spalle l’infortunio seguito alla doppietta dorata tra Europei e Mondiali indoor).

Zaynab Dosso cercherà il quarto successo consecutivo sui 100 metri e punterà ad avvicinarsi il più possibile agli undici secondi netti, mentre Fausto Desalu dovrebbe doppiare (sul rettilineo incrocerebbe Eric Marek, sul mezzo giro di pista riparte da 20.12). Marcell Jacobs non sarà della partita. Da non perdere Lorenzo Simonelli (100 ostacoli), Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Edoardo Scotti (400 metri), Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), Eloisa Coiro, Marta Zenoni e Gaia Sabbatini (800 metri), Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu (800 metri).

Risponderanno presenti anche Sara Fantini (lancio del martello), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Daisy Osakue (lancio del disco), Erika Saraceni (salto triplo) e Simone Bertelli (Campione d’Europa under 23 di salto con l’asta). Il programma prevede anche i 10 km di marcia (distanza non prevista ai Mondiali), dove ci sarà l’occasione per ammirare Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e Francesco Fortunato.