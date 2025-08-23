CanoaSport in tv
A che ora Tacchini/Casadei in finale ai Mondiali di canoa velocità: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv
L’Italia di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini si è qualificata alla finale del C2 500 metri maschile ai Mondiali 2025 di canoa velocità: la coppia azzurra scenderà in acqua domenica 24 agosto alle ore 10.47 partendo in corsia 7.
La finale del C2 500 maschile dei Mondiali 2025 di canoa velocità in programma all’Idroscalo di Milano sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.
Canoa velocità, Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi approdano in finale ai Mondiali di Milano. Bellan/Merigo sfiorano l’impresa
CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025
Domenica 24 agosto
10.47 Finale C2 500 maschile (con Gabriele Casadei/Carlo Tacchini) – Diretta tv su Rai 2 HD
FINALE C2 500 MASCHILE
1 Atleti Individuali Neutrali (Bielorussia)
2 Ungheria
3 Brasile
4 Atleti Individuali Neutrali (Russia)
5 Spagna
6 Cina
7 Italia
8 Germania
9 Lituania
PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.