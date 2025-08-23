Seguici su
Canoa

A che ora Tacchini/Casadei in finale ai Mondiali di canoa velocità: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

10 secondi fa

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini
Gabriele Casadei e Carlo Tacchini / Pier Colombo

La finale del C2 500 maschile dei Mondiali 2025 di canoa velocità in programma all’Idroscalo di Milano sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

Canoa velocità, Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi approdano in finale ai Mondiali di Milano. Bellan/Merigo sfiorano l’impresa

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Domenica 24 agosto

10.47 Finale C2 500 maschile (con Gabriele Casadei/Carlo Tacchini) – Diretta tv su Rai 2 HD

FINALE C2 500 MASCHILE

1 Atleti Individuali Neutrali (Bielorussia)
2 Ungheria
3 Brasile
4 Atleti Individuali Neutrali (Russia)
5 Spagna
6 Cina
7 Italia
8 Germania
9 Lituania

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

