Ginnastica e cultura fisicaRitmicaSport in tv
A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 23 agosto, programma, streaming, italiane in gara
Oggi sabato 23 agosto (a partire dalle ore 19.00) va in scena la quarta giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro entrano in scena i gruppi, spazio al concorso generale per squadre. Non ci saranno appelli nella capitale del Brasile: tutte le Nazionali si esibiranno nella giornata odierna con i due esercizi previsti dal programma: cinque nastri e tre palle/due cerchi. L’Italia è stata inserita nel gruppo A e scenderà subito in pedana per sognare in grande.
Le Farfalle sono completamente rinnovate rispetto allo scorso anno, quando conquistarono la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, e sono reduci da una stagione complessa per svariate ragioni. L’auspicio è che le azzurre sappiano esprimersi ai massimi livelli e lottare per un piazzamento di lusso sul giro completo, l’unica gara prevista anche ai Giochi. La sfida è con Bulgaria, Spagna, Cina, Israele, Ucraina, Polonia, Giappone e Brasile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 23 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 e su RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; prevista la diretta streaming su Rai Play fino alle ore 21.00 e su Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI
Sabato 23 agosto
19.00-21.30 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi: gruppo A (con l’Italia)
22.00-00.30 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi: gruppo B
PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 e RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play fino alle ore 21.00, gratis; Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30, gratis.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA
Sabato 23 agosto
19.00-21.30 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi: gruppo A: Italia (Laura Paris, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori, Sofia Sicignano, Chiara Badii, Laura Golfarelli)