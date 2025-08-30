Perché Cobolli si è ritirato contro Musetti agli US Open? Le cause dello stop e il punteggio esatto

Flavio Cobolli si è ritirato nel corso del terzo set in occasione del terzo turno degli US Open. Il laziale stava giocando il derby con Lorenzo Musetti, aveva perso il primo parziale in maniera netta e stava provando a reagire nella seconda frazione, ma ha iniziato a dover fronteggiare dei fastidi all’avambraccio e al polso. Il suo rendimento è calato sulla lunga distanza e il toscano ha dettato legge anche nel secondo set.

Flavio Cobolli ha provato a resistere e a dare battaglia, ma il dolore era troppo forte e dopo aver subito un break ha deciso di alzare bandiera bianca, recandosi alla rete per stringere la mano all’avversario e abbracciarlo. Il punteggio esatto al momento della resa era il seguente: 6-3, 6-2, 2-0 in un’ora e 36 minuti di gioco. L’auspicio è che il problema non sia grave e che l’azzurro possa tornare presto in campo.

Lorenzo Musetti prosegue invece la propria marcia nell’ultimo Slam della stagione e tornerà sul cemento di Flushing Meadows tra un paio di giorni per disputare l’ottavo di finale contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Jaume Munar e lo spagnolo Zizou Bergs, partendo con tutti i favori del pronostico per approdare ai quarti di finale e meritarsi una possibile sfida con Jannik Sinner.