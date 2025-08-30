Sinner e Alcaraz qualificati alle ATP Finals, Musetti in corsa: la ATP Race aggiornata, Shelton e Draper out agli US Open

Jannik Sinner è già matematicamente qualificato alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino occupa la seconda posizione nella ATP Race, la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante il 2025: 6.750 punti per il 24enne, che sconta l’assenza forzata di tre mesi. Al comando primeggia lo spagnolo Carlos Alcaraz con 8.470 punti, anch’egli già ammesso agli atti conclusivi che si disputeranno a Torino nel mese di novembre.

Gli altri sei posti per le ATP Finals sono ancora tutti da assegnare: sarà fondamentale la seconda settimana degli US Open, poi la trasferta in Asia e il Masters 1000 di Parigi-Bercy avranno un peso specifico non indifferente nella rincorsa verso un posto al sole. Il tedesco Alexander Zverev occupa la terza piazza (4.130) seguito dallo statunitense Ben Shelton (3.710), che però ieri è stato eliminato dagli US Open e l’entità dell’infortunio alla spalla è ancora da valutare.

Il serbo Novak Djokovic è quinto con 3.580 e giocherà gli ottavi agli US Open, anche se sembra essere alle prese con un fastidio alla schiena. Subito alle spalle del 24 volte Campione Slam si trova lo statunitense Taylor Fritz (3.265), mentre il britannico Jack Draper è settimo (2.990) ma si è ritirato prima di giocare il secondo turno in terra americana e i problemi fisici potrebbero costringerlo a saltare anche i prossimi tornei. Lorenzo Musetti può inseguire le ATP Finals: è nono con 2.770 punti, affronterà Flavio Cobolli al terzo turno degli US Open, è in scia all’australiano Alex de Minaur (2.845) e può rientrare tra i magnifici otto.

Alle spalle del toscano si è creato un solco importante: il russo Andrey Rublev è fermo a 2.300, poi il norvegese Casper Ruud (2.285), il russo Karen Khachanov (2.210), il dandese Holger Rune (2.190) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (2.115) sono già stati eliminati dagli US Open. Il margine inizia a essere importante nei confronti dello statunitense Tommy Paul (2.100) e del kazako Alexander Bublik (2.045).

ATP RACE AL 30 AGOSTO

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 8.740, agli ottavi degli US Open

2. Jannik Sinner (Italia) 6.750, al terzo turno degli US Open

3. Alexander Zverev (Germania) 4.130, al terzo turno degli US Open

4. Ben Shelton (USA) 3.710, eliminato agli US Open

5. Novak Djokovic (Serbia) 3.580, agli ottavi degli US Open

6. Taylor Fritz (USA) 3.265, agli ottavi degli US Open

7. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.990, eliminato agli US Open

8. Alex de Minaur (Australia) 2.845, al terzo turno degli US Open

9. Lorenzo Musetti (Italia) 2.770, al terzo turno degli US Open

10. Andrey Rublev (Russia) 2.300, al terzo turno degli US Open