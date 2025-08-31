US Open 2025, Gauff e Swiatek accedono agli ottavi di finale

Il singolare femminile dello US Open 2025 continua il suo percorso e torna in campo per i sedicesimi della parte bassa. Continua l’avanzata delle due grandi favorite del secondo settore di tabellone. L’americana Coco Gauff e la polacca Iga Swiatek accedono agli ottavi di finale senza eccessivi patemi.

Coco Gauff passa il turno senza la minima fatica. L’americana, terza favorita del tabellone, domina 6-3 6-1 la polacca Magdalena Frech. Iga Swiatek non perde un colpo. La giocatrice polacca piega la russa Anna Kalinskaya 7-6(2) 6-4 in un’ora e cinquantotto minuti. Nel derby ceco Karolina Muchova esce alla distanza e festeggia il passaggio del turno. La testa di serie numero undici rimonta la connazionale Linda Noskova 6-7(5) 6-4 6-2 in due ore e ventisette minuti di gioco.

L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero ventisette, doma la francese Diane Parry 3-6 6-4 6-2 in due ore e ventisette minuti. Continua l’avanzata di Naomi Osaka. La giocatrice giapponese regola Daria Kasatkina, quindicesima testa di serie, 6-0 4-6 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti.

La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 13, asfalta la veterana tedesca Laura Siegemund 6-0 6-1 in poco più di un’ora. Amanda Anisimova impiega due ore e undici minuti per entrare tra le migliori sedici del torneo. La statunitense, ottava testa di serie del torneo, prevale sulla romena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. In chiusura di giornata la brasiliana Beatriz Haddad Maia travolge la greca Maria Sakkari 6-1 6-2 in un’ora e undici minuti.