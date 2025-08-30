US Open 2025, Lorenzo Musetti approda agli ottavi: Flavio Cobolli si ritira nel corso del terzo set

Dura un’ora e 36 minuti di gioco l’attesissimo derby italiano nel terzo turno degli US Open 2025 di tennis: Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, approfitta del ritiro di Flavio Cobolli, testa di serie numero 24, giunto quando il primo era in vantaggio di due set ed un break, sullo score di 6-3 6-2 2-0. Agli ottavi l’avversario di Musetti uscirà dal match tra lo spagnolo Jaume Munar ed il belga Zizou Bergs.

Nel primo set Cobolli non sfrutta una palla break nel game d’apertura e nel gioco successivo è Musetti a mancare due occasioni consecutive per il 2-0. L’equilibrio si spezza nel sesto game: Cobolli si fa rimontare dal 30-15, perde tre punti di fila e cede il servizio. Musetti ha un set point in risposta nell’ottavo gioco, ma non lo concretizza, invece nel gioco seguente tiene la battuta senza patemi ed il 6-3 si concretizza in 38 minuti.

Nel secondo parziale Musetti spacca subito la partita con il break a zero nel game d’apertura. Strappo confermato a trenta nel secondo gioco, mentre nel quarto il numero 10 del seeding finisce sotto 15-40, ma infila quattro punti e si salva. In verità i punti consecutivi di Musetti diventano 8, grazie al break a zero maturato nel quinto game, che vale il 4-1 pesante, ma Cobolli reagisce e restituisce lo strappo a zero, accorciando sul 2-4. La testa di serie numero 24, però, nel settimo gioco cede ancora la battuta, e Musetti va a servire per il set sul 5-2, ma deve annullare due palle break prima di incamerare la frazione alla seconda opportunità sul 6-2 dopo tre quarti d’ora.

Nella terza partita si ripete il canovaccio già visto nella seconda, con Musetti che opera il break in avvio, confermato poco dopo a zero. Cobolli, dolorante all’avambraccio ed al polso, probabilmente anche a causa delle fatiche accumulate nei turni precedenti, con due match vinti entrambi al quinto set ed oltre otto ore complessive in campo, decide di non peggiorare la situazione a punteggio ormai compromesso, ed opta per il ritiro dopo 13 minuti sullo score di 2-0 per Musetti, che avanza così al quarto turno.

Le statistiche fino al momento dello stop raccontano di un match dominato da Musetti, con 70 punti vinti contro i 46 di Cobolli, con 22 vincenti contro i soli 7 dell’avversario, a fronte di 17 gratuiti contro i 20 del connazionale. Il numero 10 del seeding sfrutta 5 delle 9 palle break avute a disposizione e ne cancella 5 delle 6 concesse al numero 24 del tabellone.